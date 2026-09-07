Mbappé habló del Balón de Oro tras su gran Mundial: "Puede ser un buen año para mí"

La carrera por el Balón de Oro tendrá varios candidatos después de una temporada marcada por el Mundial 2026. Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya alejados de las principales ligas europeas, el premio de France Football encontró nuevos protagonistas y Kylian Mbappé aparece nuevamente entre los nombres con posibilidades de quedarse con el máximo reconocimiento individual.

El delantero francés tuvo una actuación sobresaliente en la Copa del Mundo, más allá de que su selección no pudo alcanzar la final y terminó en el cuarto puesto. Mbappé fue el máximo goleador del certamen con 10 tantos y, además, alcanzó una marca histórica: con apenas 27 años, se convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales, con 22 goles.

Kylian Mbappé no para de meterla con el Real Madrid, aunque todavía no parece estar en su nivel.

Su rendimiento en la competencia volvió a instalarlo entre los principales aspirantes al Balón de Oro. Consultado sobre sus posibilidades, el atacante del Real Madrid no ocultó su ilusión, aunque evitó dar por hecha una eventual consagración. "Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante del deporte. Tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar por quién piense que sea el mejor jugador del mundo", afirmó.

Mbappé respondió si se considera el mejor del mundo

El francés también recibió una pregunta directa: ¿se siente el mejor jugador del mundo?. Su respuesta fue contundente, aunque aclaró que se trata de una cuestión subjetiva. "Yo siempre, pero es algo que es muy personal. Cada uno tiene su opinión. Es posible que haya gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo y otros, que no", comentó.

Mbappé evitó entrar en una discusión sobre quién merece ocupar ese lugar y remarcó que no todos tienen por qué compartir su visión. "Yo no pienso que sea un debate que tengas que tener como de ‘todos tienen que pensar igual que yo'", aclaró.

De todos modos, volvió a reconocer que el Balón de Oro 2026 aparece como un objetivo posible después de su actuación en el Mundial. "Claro que yo pienso que este año puede ser bueno para mí para ganar el Balón de Oro. Pero, como he dicho, son los periodistas quienes van a votar y lo harán pensando en quién piensan que es el mejor jugador del mundo", concluyó.

El premio tendrá, así, una particularidad respecto de las últimas ediciones. En los dos años anteriores, el ganador estuvo directamente relacionado con la conquista de la Champions League, pero en una temporada mundialista el desempeño en la Copa del Mundo suele adquirir un peso decisivo. Y Mbappé ya hizo su parte para meterse de lleno en la discusión.

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