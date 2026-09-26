Mbappé marcó el gol del triunfo de Francia, se lesionó y fue desafectado

La Selección de Francia comenzó su participación en la UEFA Nations League con una victoria por 1 a 0 ante Turquía, pero la alegría quedó opacada por la lesión de Kylian Mbappé. El delantero fue el autor del único gol del encuentro, aunque poco después debió abandonar el campo de juego por un problema en la rodilla izquierda.

Kylian Mbappé no será reemplazado por Francia.

La acción que definió el partido también terminó encendiendo las alarmas. Michael Olise recibió por la izquierda y asistió a Mbappé, quien controló dentro del área, se perfiló hacia el centro y sacó un potente remate al primer palo para poner en ventaja al conjunto francés.

Sin embargo, inmediatamente después de la definición, el atacante se llevó la mano a la rodilla izquierda y quedó tendido sobre el césped. El cuerpo médico ingresó para atenderlo y, ante las molestias que presentaba, el delantero no pudo continuar en el partido.

Con el diagnóstico inicial ya conocido, la Federación Francesa de Fútbol confirmó que Mbappé no continuará junto al plantel durante esta fecha FIFA. El organismo informó que el futbolista sufrió una lesión tendinosa en la rodilla, por lo que fue desafectado de la concentración y regresará a Madrid para continuar con su recuperación.

La situación generó preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Zinedine Zidane, quien tuvo su debut al frente de la Selección de Francia. Después del encuentro, el entrenador se refirió al estado físico de su principal figura y dejó en claro que no pretenden asumir riesgos.

"No pinta bien y no vamos a correr ningún riesgo", expresó Zidane al ser consultado por la lesión del delantero.

El técnico también explicó que Mbappé sufrió una molestia durante el remate que terminó en gol y reconoció que el panorama no era alentador para que pudiera continuar en cancha. "No se siente bien. Volverá a Madrid", afirmó.

De esta manera, Francia deberá afrontar el resto de la fecha FIFA sin su goleador, mientras Mbappé regresará a España para someterse a los estudios y continuar con el seguimiento de la lesión en su rodilla izquierda.