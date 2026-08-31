El mundo habla del retiro de Messi de la Selección Argentina: así lo reflejaron los principales medios

Finalmente llegó el día que ningún hincha argentino quería imaginar. Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina a los 39 años y su decisión rápidamente generó repercusión en todo el mundo.

El capitán de la Albiceleste comunicó la noticia a través de sus redes sociales con una carta escrita a mano, fechada el 21 de julio, apenas dos días después de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial.

En el mensaje, Messi reconoció que no fue sencillo tomar la determinación, aunque entendió que el final de su carrera profesional está cada vez más cerca y prefirió dar este paso ahora. Además, tuvo una nueva muestra de liderazgo al destacar a los jóvenes que vienen detrás y que serán los encargados de continuar su legado en la Selección.

El retiro de Messi impactó en los medios de todo el mundo

La magnitud del anuncio hizo que la noticia trascendiera rápidamente las fronteras argentinas. Los principales medios deportivos internacionales se hicieron eco del retiro de Lionel Messi y varios de los portales más importantes del mundo llevaron la decisión del capitán a sus lugares más destacados.

La salida de Messi de la Selección Argentina representa el cierre de una era para el fútbol mundial. Después de una trayectoria marcada por títulos, récords y momentos inolvidables, el astro argentino decidió ponerle punto final a su historia con la camiseta albiceleste.

El anuncio también generó un fuerte impacto por el momento elegido por el futbolista. Messi deja la Selección después de haber conseguido los títulos más importantes de su carrera, entre ellos la Copa América y el Mundial, y tras haber sido durante años la principal figura del equipo nacional.

Por eso, la repercusión internacional no tardó en llegar. La despedida de Messi de la Selección Argentina se convirtió en una de las noticias deportivas más importantes del año, con medios de distintos países destacando el final de una etapa histórica para el fútbol.

Los titulares de los medios por el resto de Messi

Corriere dello sport - Italia.

L´EQUIPE

El Diario As va con un título fuerte

Diario Marca

El Mundo Deportivo le dedica varias notas a Leo Messi.