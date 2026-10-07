De Neymar y Ronaldinho a Luis Suárez: los mensajes por la despedida de Messi de la Selección Argentina
Clubes, ex compañeros y los amigos de siempre, quisieron mandarle un mensaje al GOAT tras su fin de ciclo con la Albiceleste.
Lionel Messi le dijo adiós a su carrera como jugador de la Selección Argentina y varias estrellas, personajes y clubes de fútbol quisieron estar presente con un posteo en las redes sociales.
Los posteos de estrellas del mundo del fútbol
Neymar: "Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años... Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS Leo Messi"
Luis Suárez: "Gordo, hoy dejás un legado lleno de récords, de grandes momentos y de recuerdos imborrables como jugador de tu Selección. Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Allá donde fuiste dejaste tu huella pero siempre respetando a tus rivales y eso te hace mucho más grande. Felicitarte por cada logro conseguido, porque nunca bajaste los brazos, porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir. Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo. Gracias, gracias, gracias! Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. TE QUIERO MUCHO! ⚽️🩵"
Ronaldinho: "Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre".
Arturo Vidal: "Hoy juegas tu último partido por tu país amigo, te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia extraterrestre 👽 🙌🏼👌🏼 @leomessi".