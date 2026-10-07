De Neymar y Ronaldinho a Luis Suárez: los mensajes por la despedida de Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi le dijo adiós a su carrera como jugador de la Selección Argentina y varias estrellas, personajes y clubes de fútbol quisieron estar presente con un posteo en las redes sociales.

Los posteos de estrellas del mundo del fútbol

Neymar: "Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años... Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS Leo Messi"

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos... Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz. Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado. GRACIAS Leo Messi %uD83D%uDC10 — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

Luis Suárez: "Gordo, hoy dejás un legado lleno de récords, de grandes momentos y de recuerdos imborrables como jugador de tu Selección. Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Allá donde fuiste dejaste tu huella pero siempre respetando a tus rivales y eso te hace mucho más grande. Felicitarte por cada logro conseguido, porque nunca bajaste los brazos, porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir. Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo. Gracias, gracias, gracias! Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. TE QUIERO MUCHO! ⚽️🩵"

Ronaldinho: "Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre".

Arturo Vidal: "Hoy juegas tu último partido por tu país amigo, te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia extraterrestre 👽 🙌🏼👌🏼 @leomessi".

El abrazo que te dio Lautaro es el que te estamos dando todos ahora. Muchas gracias, toda la vida, Leo %uD83E%uDE75%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 https://t.co/3sIYbJK0MP — Racing Club (@RacingClub) October 6, 2026

Gracias siempre, Capitán %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 https://t.co/XCplgk7GfQ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2026

PARA SIEMPRE %uD83D%uDC10%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 https://t.co/VuvHXVxE0y — River Plate (@RiverPlate) October 7, 2026

Leo, hiciste muy feliz al niño de Malvinas. Gracias %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%u2764%uFE0F%uD83D%uDDA4 https://t.co/LCXOTCTmOX — Newell's Old Boys (@Newells) October 6, 2026