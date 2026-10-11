Messi volvió con un doblete en Inter Miami ante DC United y batió nuevo récord

Lionel Messi volvió a ser protagonista en Inter Miami con una actuación decisiva. Cuatro días después de su despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental, el rosarino convirtió dos goles en la victoria por 4 a 0 ante DC United, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). Luis Suárez completó la goleada con otro doblete.

El encuentro tuvo dos caras para el conjunto de Florida. Durante la primera mitad, el equipo alternó momentos de dominio con dificultades para contener los ataques del rival. Sin embargo, logró irse al descanso con una ventaja de dos goles gracias a la efectividad de Suárez, que aprovechó dos situaciones dentro del área para marcar la diferencia.





El primer tanto llegó apenas a los dos minutos. Messi inició la jugada por la derecha y la acción continuó con un centro de Sergio Reguilón desde el otro sector. Germán Berterame desvió la pelota y Suárez apareció en el segundo palo para definir de zurda y abrir el marcador.

A los 38 minutos, el uruguayo volvió a festejar después de una combinación con Messi. Ambos protagonizaron una sucesión de paredes que terminó con un remate del argentino, detenido por el arquero. Berterame tomó el rebote y asistió de cabeza a Suárez, que empujó la pelota al fondo de la red para establecer el 2-0.

Messi marcó dos goles en el segundo tiempo y selló la goleada

En el complemento, el capitán de Inter Miami necesitó apenas un minuto para dejar su sello. Suárez recuperó una pelota dentro del área, superó a un defensor con un sombrero y habilitó a Messi, que apareció en posición de centrodelantero y definió al primer palo para anotar el tercer gol del encuentro.

El segundo tanto del rosarino llegó a los 14 minutos de la etapa final y fue una muestra de su capacidad individual. Tras recibir un pase de Rodrigo De Paul, con Suárez dejando pasar la pelota, Messi avanzó por el centro, eludió a dos defensores con un amague y encontró el espacio para definir de zurda junto al primer palo.

La conquista desató el festejo de los hinchas en el Nu Stadium y dejó el partido prácticamente resuelto. Con el 4-0 a favor, Inter Miami controló el desarrollo y Messi estuvo cerca de completar su triplete. A cuatro minutos del cierre, probó con un remate colocado desde fuera del área, pero la pelota se marchó cerca del poste derecho.

Los números de Messi: 23 goles en la MLS y 934 en su carrera

La victoria tuvo un valor especial para Inter Miami, que puso fin a una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar en la MLS. Además, Messi alcanzó los 23 goles en el campeonato y se mantuvo como máximo artillero de la competición.

Con sus dos conquistas frente a DC United, el argentino llegó a los 934 goles oficiales en su carrera, según las cifras consignadas para este encuentro.

Después de cerrar un capítulo con la selección argentina, Messi retomó la actividad en su club con una actuación determinante. Su doblete, sumado a los dos tantos de Suárez, le permitió a Inter Miami recuperar la sonrisa y conseguir un triunfo contundente ante su público.