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Messi eligió a las próximas estrellas del fútbol e incluyó a un jugador de Boca

En un spor, Lionel Messi eligió a las próximas diez estrellas del fútbol mundial e incluyó a un joven jugador de Boca Juniors.

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Lionel Messi realizó un spot publicitario para una marca deportiva en la que imagina en el futuro del fútbol. 

La Pulga eligió a las próximas estrellas del deporte y mencionó a Tomás Aranda, joven de Boca, con quien compartió las semanas de preparación de la Selección Argentina en la previa al Mundial 2026.

Actualmente, el volante ofensivo surgido de las inferiores del Xeneize se recupera de una fractura del peroné de su pierna derecha.

Messi eligió a las próximas 10 estrellas del fútbol

1. Tomás Aranda (Argentina/ Boca Juniors)

2. Can Uzun (Turquía / Eintracht Frankfurt)

3. Gilberto Mora (México / Tijuana)

4. Max Dowman (Inglaterra / Arsenal)

5. Zavier Gozo (Estados Unidos / Crystal Palace)

6. Jesús Rodríguez (España/ Como 1907)

7. Kees Smit (Países Bajos / AZ Alkmaar)

8. Chloe Sarwie (Inglaterra/ Chelsea)

9. Giovanna Waksman (Brasil/ OL Lyonnes)

10. Lotta Wrede (Alemania/ Hamburger SV)

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