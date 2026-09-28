Messi volvió a marcar de tiro libre y quedó a dos goles del récord histórico

Lionel Messi volvió a dejar su sello con una pelota parada. En la visita de Inter Miami a Columbus Crew por la MLS, el argentino ejecutó un tiro libre desde larga distancia y sorprendió a todos con un remate perfecto que se clavó en el ángulo superior derecho.

Cuando la mayoría esperaba un centro al área, Messi optó por la definición directa. Su zurda encontró el recorrido preciso para superar la barrera y terminar dentro del arco, en una acción que inicialmente dio la impresión de haber impactado contra la red lateral.

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Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

El gol le permitió al delantero argentino alcanzar los 76 tantos de tiro libre a lo largo de su carrera. De esta manera, dejó atrás al brasileño Jair Rosa Pinto y quedó a solamente dos goles de igualar el récord histórico de Marcelinho Carioca, quien registra 78 conquistas mediante esta vía.

Messi y la pelea por el récord de goles de tiro libre

Con su nueva conquista, Messi continúa escalando en una de las estadísticas más destacadas de su carrera. La clasificación mencionada queda encabezada por Marcelinho Carioca, con 78 goles, mientras que detrás aparecen:

Marcelinho Carioca: 78

Lionel Messi: 76

Jair Rosa Pinto: 75

Roberto Dinamite: 73

Juninho Pernambucano: 72

Marcos Assunção: 68

Siniša Mihajlovi?: 67

Jorge Aravena: 65

Cristiano Ronaldo: 64

Zico: 62

Diego Maradona: 61

Además, el tanto ante Columbus Crew llevó a Messi a los 931 goles en su carrera profesional, de acuerdo con el registro utilizado en la nota.

Un golazo que no alcanzó para evitar la derrota

La espectacular ejecución del rosarino significó el empate parcial para Inter Miami, pero el conjunto dirigido por Gerardo Martino no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 frente a Columbus Crew.

El encuentro también tuvo un momento de tensión protagonizado por Messi. Antes del descanso, el argentino mantuvo un intenso cruce con el uruguayo Santiago Rodríguez, en una noche que terminó con sabor amargo para Las Garzas pese a otra brillante aparición de su máxima figura.

¿Hasta dónde puede llegar Messi en la estadística?

Messi tiene actualmente 39 años y su vínculo contractual con Inter Miami se extiende hasta el final de la temporada 2028. Ese escenario le permitiría continuar sumando goles de tiro libre y disputar el primer puesto histórico de la estadística.

En paralelo, el delantero ya se encuentra transitando la última etapa de su carrera con la Selección argentina. Según el calendario mencionado, su despedida está prevista para el 6 de octubre, en un amistoso frente a Benín en el estadio Monumental.