Messi define su regreso a Miami tras la muerte de su padre Jorge: cuándo viaja

Lionel Messi decidió extender su estadía en Rosario luego de despedir a su padre, Jorge Messi, y permanece junto a su familia en su casa de Funes. Por este motivo, su regreso a Estados Unidos se demoró y está previsto que viaje este martes por la noche rumbo a Miami.

El capitán de la Selección Argentina había llegado a Rosario desde Estados Unidos para participar de la despedida íntima de su padre, quien falleció a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

Messi regresaría a Estados Unidos este martes por la noche y llegaría a Miami durante la mañana del miércoles. El futbolista del Inter Miami pasó estos últimos días en Rosario acompañado por sus seres queridos.

Messi viajó desde Estados Unidos junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos para acompañar a su familia en este difícil momento y estar junto a su madre, Celia Cuccittini.

La despedida de Jorge Messi se realizó el domingo en una ceremonia privada en el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, con la presencia de los familiares más cercanos. La familia mantuvo un fuerte hermetismo y buscó preservar la intimidad durante todo el encuentro.

A pesar de la privacidad de la ceremonia, durante esos días se multiplicaron las muestras de afecto y los mensajes de apoyo para el capitán argentino por parte de hinchas, clubes e instituciones vinculadas al fútbol.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la vida y la carrera profesional de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros años como futbolista, fue su representante durante gran parte de su trayectoria y tuvo un papel central en distintas decisiones que marcaron el camino del astro argentino.

De esta manera, el regreso de Lionel Messi a Estados Unidos se producirá después de completar la despedida familiar en Rosario. Su llegada a Miami marcará el cierre de estos días junto a sus seres queridos tras la muerte de su padre.