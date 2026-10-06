Messi se retiró de la Selección con el Monumental a sus pies: 'Es el día más triste de mi carrera'"

Lionel Messi se despidió este martes de la Selección argentina con un triunfo 3-0 ante Benín en un amistoso que tuvo un clima especial de principio a fin. Al terminar el encuentro, el capitán tomó el micrófono frente a los más de 80 mil hinchas que colmaron el estadio Monumental y dio un discurso cargado de emoción.

El astro también dejó su sello dentro de la cancha: marcó de penal y le puso el broche de oro a la noche. La cuenta la habían abierto Nicolás Otamendi, que también se retiró del conjunto nacional, y Nico Paz.

El discurso de Messi en el Monumental

"Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. No queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años", arrancó el rosarino ante un estadio de pie.

Y siguió: "Hasta en los peores momentos tuvimos que luchar, pelear, dar el máximo, querer estar siempre. Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar".

En uno de los pasajes más emotivos, admitió: "Es el día más triste de mi carrera, los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de su lado".

El último Mundial, la hinchada y un mensaje al grupo

El capitán también hizo referencia al último Mundial, aseguró que "no pasó nada raro" en la final y destacó el apoyo del público argentino: "Siempre somos locales en todos lados".

Además, dejó un mensaje de cara a lo que viene: "Van a venir momentos duros y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca. En la última charla les dije que para conseguir objetivos hay que hacer grupos fuertes y unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección".

Con algo de humor, Messi cerró su despedida: "Estoy hablando más que nunca. No quiero dejar la cancha. Soy un agradecido de ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes".