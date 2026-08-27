Messi tiene nuevo DT: el Kily González llegará al Inter Miami

El Inter Miami cambia de rumbo y ya tiene un nuevo entrenador: el Kily González cerró su arribo a las Garzas y dirigirá a Lionel Messi en el conjunto de los Estados Unidos.

La última seguidilla de malos resultados en la MLS (cuatro derrotas y apenas un empate en sus últimas cinco presentaciones), la temprana eliminación en la Leagues Cup y la complicada lucha por la clasificación a la próxima Concachampions forzaron a los directivos del club a dar un volantazo.

En ese sentido, le pusieron un fin al ciclo de Ángel Guillermo Hoyos (quien había asumido como interino en abril tras la salida de Javier Mascherano) y el Kily será su reemplazante.

El entrenador argentino de de 52 años llegaría a Miami en las próximas horas para firmar contrato por un año y luego ser presentado oficialmente por el club.

Será su primera experiencia como DT en el exterior tras un último paso por Platense en 2025.