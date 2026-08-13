Messi volvió a jugar tras la muerte de su padre, pero Inter Miami cayó ante León y quedó eliminado

Lionel Messi volvió a jugar de manera profesional este miércoles al ingresar desde el banco de suplentes en el partido de Inter Miami ante León de México, apenas cuatro días después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El astro fue ovacionado por todo el estadio, aunque su equipo cayó por 3 a 2 y quedó eliminado de la Leagues Cup.

El "10" había regresado a la convocatoria del conjunto de Florida e integró el banco en el inicio del encuentro, hasta que el entrenador Ángel Guillermo Hoyos decidió hacerlo ingresar en el entretiempo. Messi disputó todo el segundo tiempo y tuvo un par de situaciones para empatar sobre el final, pero no le alcanzó al equipo rosa, que se despidió del torneo en la fase de grupos. León, en cambio, cerró la etapa con puntaje perfecto y avanzó a los cuartos de final.

El regreso tras un fin de semana durísimo

La vuelta se dio luego de días muy difíciles, en los que Messi tuvo que viajar de urgencia a Rosario para estar en el velatorio de su padre, que falleció tras una larga enfermedad. Su reaparición en el campo de juego generó las mismas ovaciones que lo acompañan desde los primeros pasos de su carrera, en una noche cargada de emoción.

La despedida a Jorge

El capitán de Inter Miami volvió a jugar el mismo día en el que despidió a su padre en las redes sociales, con un comunicado muy sentido. En el mensaje, el astro aseguró que todavía no quiere "caer" en la realidad del momento que atraviesa y contó que buscaba llegar a la final del Mundial 2026 para darle tiempo a su padre de recuperarse y poder viajar a verlo, ya que fue el único torneo de su vida en el que no lo pudo acompañar.

Tras valorarlo como "papá, amigo y representante", Messi prometió tenerlo siempre "presente", sobre todo al verlo reflejado en sus hijos, a quienes busca educar de la misma forma en que lo crió Jorge.