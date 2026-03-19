Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

EL ONCE

Mientras se deciden entre Pablo Guede y Martín Palermo, la formación de San Lorenzo para su debut en Copa Argentina

Bajo el mando de Alan Capobianco de manera interina, San Lorenzo debuta en Copa Argentina.

Mientras se termina de definir entre Pablo Guede y Martín Palermo quién será el nuevo entrenador, San Lorenzo se entrena bajo el mando de Alan Capobianco de cara al estreno en Copa Argentina, en el cual enfrentará a Deportivo Rincón este viernes en el estadio Centanario de Quilmes.

El entrenador interino dispuso de sostener la base de Damián Ayude y paró un once inicial con solo una variante respecto de la alineación que sufrió la derrota por 5-2 a manos de Defensa y Justicia.

El cambio provoca también una modificación del esquema ya que sale del equipo Agustín Ladstatter, expulsado ante el Halcón, y su reemplazante será Rodrigo Auzmendi.

La inclusión del flamante refuerzo implica un cambio en el dibujo táctico, ya que el delantero compartirá frente de ataque con Alexis Cuello; volviendo a una formación con dos puntas que tendrá a Facundo Gulli y Luciano Vietto a los costados.

La probable formación de San Lorenzo en su estreno por Copa Argentina: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi. Luciano Vietto; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

3
Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes
Noticias

Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

4
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de San Lorenzo