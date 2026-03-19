Mientras se deciden entre Pablo Guede y Martín Palermo, la formación de San Lorenzo para su debut en Copa Argentina
Bajo el mando de Alan Capobianco de manera interina, San Lorenzo debuta en Copa Argentina.
Mientras se termina de definir entre Pablo Guede y Martín Palermo quién será el nuevo entrenador, San Lorenzo se entrena bajo el mando de Alan Capobianco de cara al estreno en Copa Argentina, en el cual enfrentará a Deportivo Rincón este viernes en el estadio Centanario de Quilmes.
El entrenador interino dispuso de sostener la base de Damián Ayude y paró un once inicial con solo una variante respecto de la alineación que sufrió la derrota por 5-2 a manos de Defensa y Justicia.
El cambio provoca también una modificación del esquema ya que sale del equipo Agustín Ladstatter, expulsado ante el Halcón, y su reemplazante será Rodrigo Auzmendi.
La inclusión del flamante refuerzo implica un cambio en el dibujo táctico, ya que el delantero compartirá frente de ataque con Alexis Cuello; volviendo a una formación con dos puntas que tendrá a Facundo Gulli y Luciano Vietto a los costados.
La probable formación de San Lorenzo en su estreno por Copa Argentina: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi. Luciano Vietto; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.