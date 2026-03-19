Mientras se deciden entre Pablo Guede y Martín Palermo, la formación de San Lorenzo para su debut en Copa Argentina

Mientras se termina de definir entre Pablo Guede y Martín Palermo quién será el nuevo entrenador, San Lorenzo se entrena bajo el mando de Alan Capobianco de cara al estreno en Copa Argentina, en el cual enfrentará a Deportivo Rincón este viernes en el estadio Centanario de Quilmes.

El entrenador interino dispuso de sostener la base de Damián Ayude y paró un once inicial con solo una variante respecto de la alineación que sufrió la derrota por 5-2 a manos de Defensa y Justicia.

El cambio provoca también una modificación del esquema ya que sale del equipo Agustín Ladstatter, expulsado ante el Halcón, y su reemplazante será Rodrigo Auzmendi.

La inclusión del flamante refuerzo implica un cambio en el dibujo táctico, ya que el delantero compartirá frente de ataque con Alexis Cuello; volviendo a una formación con dos puntas que tendrá a Facundo Gulli y Luciano Vietto a los costados.

La probable formación de San Lorenzo en su estreno por Copa Argentina: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi. Luciano Vietto; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.