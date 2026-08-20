Miguel Borja, el ex River que coqueteó con Boca, consiguió nuevo club: dónde jugará

A fines del año pasado, Miguel Ángel Borja dejó de ser jugador de River y generó revuelo al no descartar la posibilidad de jugar en Boca. Finalmente, recaló en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, después de siete meses en los que jugó 16 partidos y anotó ocho goles, el Colibrí se cansó, buscó su salida y acaba de conseguir un nuevo equipo.

Tras una negociación sin muchas complicaciones, el delantero de 33 años se convirtió en flamante futbolista del América de México, donde firmó contrato por un año con la opción de extender el vínculo por otros 12 meses si cumple determinados objetivos.

Para las Águilas se trata de una adquisición deseada, ya que durante los últimos años se había fijado en el atacante colombiano en varios mercados de pases.

Por su parte, para el futbolista cafetero esta se presenta como una oportunidad para relanzar su carrera en el país azteca, donde tendrá su primera experiencia.

¡Vamos con todo, Miguel Borja! %uD83D%uDC4A%uD83D%uDE24



Es momento de demostrar en la cancha y dejarse la vida partido a partido, unidos por los mismos objetivos. %uD83E%uDD85#MiguelBorjaEsÁguila pic.twitter.com/WFXI4me6Xp — Club América (@ClubAmerica) August 20, 2026

Cabe recordar que, antes de irse al conjunto asiático, Borja fue contratado por el Cruz Azul, pero la operación no prosperó debido a que la Máquina Cementera no pudo liberar un cupo de extranjeros.