Milton Delgado volvió a convertir con Boca después de 1.410 días

Tuvieron que pasar 1.410 días para que Milton Delgado volviera a convertir un gol con la camiseta de Boca. El mediocampista, que viene ganando protagonismo en el equipo, finalmente pudo cortar una larga sequía y marcar su primer tanto como profesional.

Milton Delgado por fin la metió en Primera de Boca Juniors.

El volante convirtió por primera vez en su carrera profesional. En sus 99 partidos anteriores entre Reserva y Primera todavía no había podido marcar.



Su último gol había sido en octubre de 2022, cuando todavía jugaba en Sexta División: fue de penal, ante Estudiantes de La Plata, hace casi cuatro años.

Su evolución en los últimos partidos explica este presente. Delgado está cada vez más afirmado y ahora también pisa con mayor frecuencia el área rival. El gol no fue casualidad: contra Vélez había tenido dos oportunidades claras, incluido un remate que terminó en el palo, mientras que en el primer tiempo ante Recoleta había estrellado dos disparos en el travesaño.

Durante un período fue infravalorado e incluso perdió su lugar entre los titulares. Sin embargo, siempre se destacó por ser un volante completo, con capacidad para recuperar, asociarse y aportar en diferentes sectores de la cancha.

Ahora, con su primer gol como profesional, Milton Delgado suma un nuevo argumento para seguir creciendo en Boca. Su presente refleja una evolución que se viene observando desde hace tiempo y que puede convertirlo en una pieza cada vez más importante para el equipo.