Mostaza Merlo confesó que está a un paso de volver al fútbol en un club grande: "Tuve reuniones..."

Cuando uno piensa en Reinaldo Merlo, piensa en un hombre del fútbol, de la vieja guardia, que conoce una cancha como la palma de la mano y siempre está dispuesto a ofrecer sus conocimientos.

Claro que el tiempo pasa y hace rato que Mostaza estaba alejado del ambiente. Sin embargo, parece que eso se terminó.

Tanto es así que, en una entrevista que brindó durante las últimas horas, él mismo confirmó que tuvo una oferta y negociaciones para volver al fútbol argentino.

"Tuve tres reuniones con un dirigente de un club grande para dirigir todas las formativas", afirmó el legendario estratega y exfutbolista.

En esa línea, el antiguo director técnico de River, Racing y Estudiantes de La Plata, entre otros tantos, agregó: "Me falta la última y ya está".

No obstante, al ser consultado sobre cuál es el club en cuestión, prefirió mantener el suspenso en caso de que las charlas no lleguen a buen puerto.

"Todavía no puedo decirlo por si no se concreta. Espero que se dé", concluyó en diálogo con DSports Radio.

Cabe recordar que la última experiencia de Merlo al frente de un grupo fue en 2022, cuando tuvo un breve paso por Defensores Unidos de Zárate.