Mostaza Merlo habló sobre la posibilidad de volver a Racing tras la salida de Vojvoda

Racing Club de Avellaneda busca entrenador después de la salida de Juan Pablo Vojvoda y, como ocurre cada vez que el club atraviesa una etapa de incertidumbre, el nombre de Reinaldo "Mostaza" Merlo volvió a aparecer entre los hinchas.

El histórico director técnico tiene una relación especial con la Academia: tuvo tres etapas en el club, consiguió el recordado campeonato del Apertura 2001 y quedó para siempre en la memoria de los simpatizantes por los famosos "cuernitos" que realizaba desde el banco cuando el equipo sufría los ataques del rival.

Sin embargo, esta vez su regreso parece estar descartado. Consultado en el streaming Todo por la misma sobre qué haría si Diego Milito, presidente de Racing, se comunicara con él para ofrecerle volver a Avellaneda, Merlo fue directo. "No, estoy trabajando en River, bien y contento", afirmó.

Mostaza Merlo explicó su nuevo rol en River

La respuesta del exentrenador tiene relación con su actualidad en River, donde comenzó una nueva etapa a principios de septiembre. Merlo se incorporó a la estructura del fútbol formativo del club, aunque con una función diferente a la de un director técnico o un coordinador.

Su tarea está vinculada al seguimiento y la detección de nuevos talentos de las divisiones juveniles. El regreso al Millonario también tiene un componente sentimental para Mostaza, que se mostró muy feliz por volver a la institución.

"Esto me pone muy contento porque vuelvo a mi casa", había expresado luego de confirmarse su incorporación.

Por eso, pese al cariño que todavía recibe de los hinchas de Racing y a los pedidos para que vuelva a dirigir al equipo, Merlo aseguró que continuará ligado a River.

Mostaza Merlo habló de Diego Milito y la situación de Racing

Durante la charla también apareció el nombre de Diego Milito, quien atraviesa un momento de cuestionamientos como presidente de Racing a raíz de los resultados deportivos y de las eliminaciones recientes.

Merlo conoce al actual mandatario desde sus primeros años como futbolista y también sabe lo que significa trabajar en un club con la pasión que caracteriza a la Academia.

"La hinchada de Racing es muy pasional y Milito la conoce mejor que yo", expresó Mostaza.

El exentrenador también fue protagonista de un breve intercambio sobre la relación entre los resultados y la reacción de los hinchas. Mientras uno de los conductores sostuvo que bancaba a Milito pese al presente del equipo, Merlo respondió con una de sus clásicas frases: "Es el primero que te putea".

Así, mientras Racing deberá resolver quién será el sucesor de Vojvoda, uno de los nombres más queridos de su historia quedó fuera de la carrera por el banco. Merlo tiene un nuevo desafío en River y, por ahora, su regreso a Avellaneda deberá esperar.