River recupera a un histórico: qué hará Mostaza Merlo en el club

River Plate volverá a contar con una figura histórica dentro de su estructura. Reinaldo "Mostaza" Merlo se incorporará al área de fútbol formativo del club, aunque no lo hará para ocupar un cargo de entrenador ni para ponerse al frente de las Divisiones Inferiores.

La función que tendrá el exdirector técnico estará relacionada con el seguimiento de los juveniles y la detección de nuevos talentos. De esta manera, aportará su experiencia dentro de una estructura que tiene a Gabriel Rodríguez como responsable de las Inferiores y que cuenta con varios exfutbolistas entre sus integrantes.

El regreso de Merlo se produce después de más de tres años sin trabajar en el fútbol. El propio entrenador había anticipado recientemente que estaba cerca de volver a la actividad. En una entrevista con D Sports, reveló que había mantenido tres reuniones con un dirigente de un club grande, aunque decidió mantener en reserva el nombre de la institución hasta que el acuerdo estuviera cerrado.

Finalmente, el destino será River, club con el que tiene una historia particular y al que ya dirigió en dos oportunidades.

La historia de Mostaza Merlo como entrenador de River

Merlo tuvo su primera experiencia como técnico de River en 1989 y logró consagrarse campeón del torneo de Primera División. Su segunda etapa en el banco del Millonario se produjo en 2005.

Entre ambas etapas, el entrenador estuvo al frente del conjunto de Núñez durante 47 partidos, en los que consiguió 23 victorias.

Ahora, su regreso será desde un lugar completamente diferente al que ocupó durante sus ciclos como entrenador. Su experiencia será puesta al servicio de la búsqueda y evaluación de futbolistas jóvenes, una tarea que le permitirá volver a estar vinculado con River sin asumir la conducción de un equipo.

Cuándo dirigió por última vez Mostaza Merlo

La última experiencia de Merlo como entrenador se produjo en Defensores Unidos de Zárate, donde trabajó hasta mayo de 2022 en la Primera B Metropolitana.

Durante ese ciclo dirigió 14 encuentros, con cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Su última participación en la máxima categoría del fútbol argentino había sido algunos años antes: en 2015 estuvo al frente de Colón de Santa Fe.

Después de ese período alejado de los bancos, Mostaza volverá a estar ligado al fútbol profesional, aunque esta vez desde un rol vinculado directamente con el descubrimiento de las futuras figuras de River.