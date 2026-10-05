Mounié calentó la previa y lanzó una fuerte acusación contra los argentinos: "Les gusta jugar sucio"

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya genera expectativa en todo el mundo y, en la previa del partido ante Benín, una declaración inesperada encendió el clima. Steve Mounié, delantero y referente del seleccionado africano, recordó un viejo enfrentamiento con Leonardo Balerdi y cuestionó las estrategias que, según su mirada, utilizan los futbolistas sudamericanos dentro de la cancha.

El atacante de 32 años rememoró un episodio que protagonizó con el defensor argentino y que terminó con su expulsión. Mounié aseguró que Balerdi lo provocó durante aquella jugada y relató su versión de lo ocurrido.

"Es un jugador complicado, tiene mañas y bastante malicia. Me expulsaron porque me sujetó del brazo y me zamarreó. Le respondí con un impacto en el pecho y enseguida se tiró al suelo entre lágrimas", recordó el futbolista, quien interpretó aquella acción como una muestra de picardía por parte del argentino.

Pero Mounié fue más allá y extendió su crítica al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y, en general, a los seleccionados de Sudamérica. "Todo el equipo argentino es así. Es una especialidad de los equipos sudamericanos, les gusta entrar en tu cabeza y jugar sucio", lanzó el delantero.

Más allá de la polémica, el futbolista dejó en claro que Benín afrontará el encuentro con una motivación especial por la magnitud del rival y por el contexto que rodea al último partido de Messi con la camiseta argentina.

"Llegamos al partido como una celebración y con la ambición de que el mundo nos vea. No vamos a jugarlo simplemente como un amistoso. Queremos demostrar que podemos jugar al fútbol, porque es un gran escenario", sostuvo Mounié, consciente de la repercusión internacional que tendrá el encuentro.

El delantero del Augsburgo también diferenció la relación que puede existir fuera del campo de juego de lo que sucede durante un partido. Para ejemplificarlo, mencionó su experiencia junto a Joaquín Blázquez y volvió a referirse a Balerdi y Messi.

"Tuve una muy buena convivencia en un club con Joaquín Blázquez, pero enfrentándolos siempre la pasé mal", explicó. Y sobre el capitán argentino agregó una particular descripción: "Messi te pasa por encima aún sin estar al máximo de sus posibilidades físicas".

Finalmente, Mounié resumió su experiencia ante los argentinos con una frase contundente: "A los argentinos preferís tenerlos de compañeros antes que de rivales".