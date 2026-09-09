¿De qué club era hincha Chiche Gelblung?

Samuel "Chiche" Gelblung murió hoy miércoles 9 de septiembre a los 82 años, tras haber estado internado varios días en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo. Reconocido por tenacidad, por siempre acudir a las fuentes para chequear cada información, demostraba su pasión por el fútbol y en especial por el club de sus amores, Boca Juniors.

Si bien Chiche no fue una persona que haya hecho muchas expresiones públicas sobre el Xeneize, sí fue muy crítico con la manera en la que se trataba a los ídolos del club de sus amores y el poco reconocimiento que tenían puertas adentro. Y cada vez que perdía un clásico, expresaba su decepción con mucha pasión.

Su momento más picante fue cuando expuso su pensamiento sobre el Consejo de Fútbol de Boca y su amor-odio por Juan Román Riquelme. "Si tienen dignidad, échense", manifestó públicamente sobre el trabajo realizado por Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez.

Al tener que elegir al máximo ídolo de Boca, no se inclinó por Diego Armando Maradona, ni Martín Palermo y tampoco por Riquelme, a pesar que lo reconocía como un grandísimo jugador. Para el nacido en Villa Devoto, el mejor de todos fue Rojitas. "Son dos cracks, pero los que tenemos unos años y vimos a Rojitas, difícilmente elijamos a otro jugador", cerró.

Juan Román Riquelme era un crack y Rojitas "el mejor de todos" según Chiche Gelblung.

Chiche Gelblung y los Mundiales

Si bien Chiche amaba la pelota y mucho más lo que significaba una Copa del Mundo. Su primera gran conexión con el torneo de selecciones más importantes de la FIFA fue en Mundial Sudáfrica 2010. Si bien no viajó al país anfitrión, fundó y dirigido el portal Edición 10, coordinando la cobertura digital del torneo y las transmisiones online.

Para el Mundial Qatar 2022, Chiche viajó a Doha con 78 años y "le trajo suerte" a la Selección Argentina encabezada por Lionel Messi, que terminó levantando el título más deseado tras ganarle por penales a Francia en una infantante final. Fiel a su estilo, demostró ser "un animal del periodismo", su cobertura para Crónica no tuvo un corte deportivo o técnico, sino crónicas urbanas, mostrando el mercado local, el choque cultural y haciendo notas de color con hinchas argentinos y todo lo que te puedas imaginar.