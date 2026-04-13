Murió Julio Ricardo López Batista, más conocido como Julio Ricardo, una figura emblemática del periodismo deportivo en la Argentina que dejó una huella profunda a lo largo de más de seis décadas de trayectoria en radio y televisión.

Nacido el 13 de enero de 1939 en la ciudad de Buenos Aires y comenzó su carrera en 1957 cubriendo partidos de fútbol para la revista Noticias Gráficas, dando inicio a un camino que lo convertiría en una de las voces más reconocibles del país.

Hijo del también periodista José López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina, Julio Ricardo creció en un entorno marcado por la pasión por el deporte y la comunicación. A lo largo de su carrera compartió espacio con figuras de renombre como Luis Elías Sojit, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales, consolidando un estilo propio caracterizado por su claridad, experiencia y mirada analítica del juego.

Su recorrido profesional incluyó roles como comentarista, cronista y analista en los principales medios del país. Fue parte de los históricos canales 9, 11, 13 y ATC, además de desempeñarse en emisoras como Radio Colonia y Radio Nacional.



A lo largo de los años, condujo y participó en programas icónicos como Noticiero Deportivo, Fútbol por TV, Análisis Deportivo, Todos los Goles, Deportes 13, Polémica en el Fútbol, ATC Deportes, El Programa del Mundial, Fútbol con Todos, El Último Mundial del Siglo, Los Grandes del Deporte y Tribuna Caliente, entre otros.

En 2009, su carrera tuvo un nuevo impulso cuando se sumó al equipo periodístico de Fútbol para Todos, donde se desempeñó como comentarista de los partidos de Primera División hasta 2013, acercando su experiencia a nuevas generaciones de televidentes. Su última aparición destacada en televisión fue en 2021, cuando participó en el programa especial "70" por el aniversario de la Televisión Pública.

Además de su labor periodística, Julio Ricardo también tuvo una activa participación política como militante y funcionario del peronismo, combinando su compromiso social con su vocación comunicacional.

A lo largo de su extensa carrera, Julio Ricardo logró construir un lugar propio dentro del periodismo deportivo argentino, siendo respetado tanto por colegas como por el público. Su manera de analizar el juego y su presencia constante en los medios lo convirtieron en una referencia para distintas generaciones, dejando una marca que trasciende su tiempo en pantalla.