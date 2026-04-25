Murió Micaela Vogel, ex jugadora de la Selección Argentina de vóley

El vóley argentino atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte de Micaela Vogel, exjugadora de la selección nacional, quien falleció este viernes a los 42 años. La noticia generó conmoción en el ámbito deportivo, especialmente entre quienes compartieron distintas etapas de su carrera.

La confirmación llegó a través de la Federación del Voleibol Argentino, que expresó su dolor en redes sociales: "La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, exjugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad". Además, la entidad envió condolencias a sus familiares y seres queridos.

La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad



Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias



QEPD — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) April 24, 2026

Si bien no se difundieron detalles sobre la enfermedad que padecía, su partida deja una huella importante en el vóley nacional. A lo largo de su carrera, Vogel vistió camisetas de clubes como San Lorenzo, GEBA y Gimnasia y Esgrima La Plata, donde alcanzó instancias decisivas de la Liga Femenina.

Su rendimiento le permitió integrar en distintas oportunidades la selección argentina, representando al país en competencias oficiales. Además, sumó experiencia internacional en la liga italiana, una de las más exigentes del mundo.

La muerte de Vogel deja un vacío en el vóley argentino, donde será recordada por su trayectoria deportiva y su aporte a lo largo de los años.