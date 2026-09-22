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DE LUTO

Falleció Tulio Crespi, histórico constructor del automovilismo argentino

Tulio Crespi falleció a los 88 años. A lo largo de su carrera fabricó coches para distintas categorías y dejó proyectos que marcaron al automovilismo nacional.

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Tulio Crespi murió a los 88 años. Constructor, preparador y creador de autos de competición, desarrolló proyectos en distintas categorías. 

Crespi comenzó como preparador durante los años 60 y en 1963 construyó un monoposto, se puso al volante y ganó en su primera carrera, disputada en el autódromo de Buenos Aires.

 De su fábrica salieron los chasis Tulia y diferentes monopostos destinados a categorías formativas. Su trabajo tuvo una presencia especialmente importante en la Fórmula Renault Argentina, aunque también estuvo relacionado con el Turismo Carretera, el TC 2000, la Fórmula 2 Nacional y la Fórmula 3 Sudamericana.

Su vínculo con el automovilismo no se limitó a la fabricación. Crespi tuvo un equipo propio en el TC 2000.

Antes de morir, dejó escrita una carta que luego fue difundida por su familia. En el texto agradeció y recordó a las personas que lo acompañaron durante su recorrido, entre ellas sus familiares, trabajadores, proveedores y pilotos.

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