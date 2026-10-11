Murió Wilfredo "Bazooka" Gómez, leyenda del boxeo puertorriqueño a los 69 años

El boxeo internacional está de luto por la muerte de Wilfredo Gómez, uno de los grandes referentes del pugilismo de Puerto Rico. El excampeón mundial falleció la noche del sábado en su tierra natal, a los 69 años, según confirmó su hijo, Wilfredo Gómez Jr., a Telemundo Puerto Rico.

A lo largo de su trayectoria, Gómez conquistó tres campeonatos mundiales en diferentes divisiones y construyó una carrera marcada por su poder de nocaut. Su récord profesional fue de 44 victorias, tres derrotas y un empate, con 42 triunfos antes del límite.

Wilfredo Gómez y una carrera marcada por los títulos mundiales

El primer gran hito de su carrera profesional llegó en 1977, cuando venció por nocaut al surcoreano Dong Kyun Yum y se consagró campeón supergallo, en la categoría de las 122 libras, bajo el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Un año después, volvió a captar la atención del mundo del boxeo al derrotar por nocaut al mexicano Carlos Zárate en Puerto Rico, en una defensa de su corona que quedó entre los episodios más recordados de su carrera.

Bazooka Gómez recibiendo un reconocimiento.

Con el paso de los años, Gómez también se coronó en las divisiones pluma y superpluma, consolidando su lugar entre los boxeadores más destacados de su generación.

La histórica pelea contra Salvador Sánchez

Uno de los capítulos más recordados de su trayectoria fue el enfrentamiento con el mexicano Salvador Sánchez, disputado en agosto de 1981 en Las Vegas. El combate despertó una enorme expectativa y alimentó la histórica rivalidad boxística entre Puerto Rico y México.

Sin embargo, el resultado sorprendió a muchos aficionados: Sánchez se impuso por nocaut técnico en el octavo asalto, en una de las derrotas más emblemáticas del púgil puertorriqueño.

Las otras dos caídas de Gómez en el profesionalismo fueron ante el ghanés Azumah Nelson y el panameño Alfredo Layne. Su última presentación sobre el ring tuvo lugar en 1989, cuando derrotó a Mario Salazar.

De campeón aficionado a figura del boxeo mundial

La historia de Gómez con el boxeo comenzó desde muy joven. Antes de convertirse en una figura del profesionalismo, se destacó en el circuito aficionado y alcanzó uno de sus mayores logros en 1974, al ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado celebrado en La Habana, Cuba.

En sus últimos años, el excampeón enfrentó diversos problemas de salud, entre ellos afecciones respiratorias y otras complicaciones asociadas a su trayectoria deportiva.

Su fallecimiento marca la despedida de una figura fundamental del boxeo puertorriqueño, recordada tanto por sus conquistas mundiales como por los combates que protagonizó frente a algunos de los nombres más importantes de su época.