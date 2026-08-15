Alerta Boca: Nández se hartó y está a punto de rescindir con Al Qadsiah

El nombre de Nahitan Nández vuelve a aparecer en el radar de Boca Juniors. El mediocampista uruguayo estaría muy cerca de ponerle punto final a su etapa en Al Qadsiah de Arabia Saudita y, de concretarse la rescisión de su contrato, quedaría como futbolista libre en los próximos días.

La posibilidad genera expectativa en el mundo Xeneize porque el jugador de 30 años es uno de los futbolistas que Boca buscó en distintos mercados de pases para intentar concretar su regreso. Ahora, la situación contractual podría facilitar una eventual negociación: el club que lo incorpore no tendrá que pagar una transferencia, aunque sí deberá afrontar su salario.

Se abre la chance para que Nahitan Nández se vuelva a poner la camiseta de Boca.

Por qué Nández dejaría Al Qadsiah

La salida del uruguayo estaría relacionada con el reciente movimiento que realizó el conjunto árabe en el mercado. Tijjani Reijnders, mediocampista neerlandés que llegó procedente de Manchester City, se convirtió en uno de los refuerzos de mayor jerarquía del plantel.

El exjugador del Milan ocupa una zona similar del campo a la que suele desempeñarse Nández y su llegada habría acelerado la decisión del charrúa de buscar una salida de Medio Oriente.

En Al Qadsiah, Nández disputó 69 partidos, convirtió 8 goles y aportó 17 asistencias. Además, su capacidad para jugar tanto como mediocampista como lateral derecho lo convierte en una alternativa versátil para cualquier entrenador.

El cupo de extranjeros, el problema de Boca

Aunque la posibilidad de que Nández quede libre representa una oportunidad para Boca, el Xeneize tiene un obstáculo que deberá resolver antes de avanzar por el uruguayo: actualmente no cuenta con cupo disponible para otro futbolista extranjero.

Las plazas están ocupadas por Enner Valencia, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios y Ángel Romero.

Por lo tanto, si Boca pretende incorporar a Nández, primero tendrá que liberar uno de los cupos de extranjeros. La situación adquiere todavía más relevancia porque los cuatro refuerzos que el club sumó durante este mercado de pases son futbolistas de otros países.

Los números de Nahitan Nández en Boca

Nández llegó al Xeneize en 2017 procedente de Peñarol y rápidamente se transformó en una pieza importante del equipo. Su etapa en el club se extendió hasta 2019, cuando fue transferido al Cagliari de Italia.

Con la camiseta de Boca disputó 67 partidos oficiales, convirtió 6 goles y dio 7 asistencias. Además, conquistó dos títulos domésticos.

Su rendimiento en la Copa Libertadores 2018 también le permitió ser incluido en el Equipo Ideal de América de ese año.

El uruguayo, nacido el 28 de diciembre de 1995 en Punta del Este, tiene además una extensa trayectoria con la Selección de Uruguay, aunque no integró el plantel que disputó el último Mundial.

¿Nández puede volver a Boca?

La eventual rescisión con Al Qadsiah abre una puerta que hasta hace poco parecía más difícil de atravesar. Nández podría convertirse en agente libre y negociar directamente con el club que quiera contratarlo, una condición que vuelve a poner a Boca entre las alternativas.

Sin embargo, el Xeneize deberá resolver primero la cuestión reglamentaria vinculada a los extranjeros. Si logra liberar un cupo y encuentra un acuerdo económico con el futbolista, el regreso de uno de los jugadores más queridos de su última etapa podría volver a convertirse en una posibilidad concreta.