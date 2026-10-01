Nahuel Banegas fue presentado en Independiente: "Este club te da un plus"

Independiente oficializó la llegada de Nahuel Banegas, el lateral izquierdo proveniente de Tigre y último refuerzo de este mercado de pases para el Rojo. El futbolista llega a préstamo hasta diciembre de 2027.

Este nuevo jugador llegó por la lesión ligamentaria de Joel Medina, que abrió un cupo más para este mercado.

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Llega a préstamo hasta junio de 2027, con renovación automática hasta diciembre de 2027 y posibilidad de repesca para Tigre en enero de 2027. También posee una opción de compra de USD 1.000.000 por el 80% del pase.



¡Bienvenido al... pic.twitter.com/68FJyme9Vm — C. A. Independiente (@Independiente) October 1, 2026

"Ni dudé en venir. Uno cuando arranca a jugar al fútbol siempre sueña con jugar en Clubes así. Estoy muy feliz. Siempre di todo en cada lugar donde jugué y esto no va a ser la excepción y encima este tipo de Club te da un plus", expresó Banegas, en diálogo con Radio La Red.

Y agregó: "Ya hablé con Jadson Viera. Me comentó que espera de mí y con el plantel que me iba a encontrar. Me recibieron muy bien y un plantel bárbaro desde lo humano".

Este viernes ante Instituto, en el Libertadores de América - Ricardo E. Bochini, Banegas podría hacer su debut ya que Facundo Zabala no estará disponible por una fractura en su dedo gordo del pie.