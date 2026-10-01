Nahuel Banegas fue presentado en Independiente: "Este club te da un plus"
Nahuel Banegas fue presentado como nuevo refuerzo de Independiente y dio sus primeras declaraciones.
Independiente oficializó la llegada de Nahuel Banegas, el lateral izquierdo proveniente de Tigre y último refuerzo de este mercado de pases para el Rojo. El futbolista llega a préstamo hasta diciembre de 2027.
Este nuevo jugador llegó por la lesión ligamentaria de Joel Medina, que abrió un cupo más para este mercado.
"Ni dudé en venir. Uno cuando arranca a jugar al fútbol siempre sueña con jugar en Clubes así. Estoy muy feliz. Siempre di todo en cada lugar donde jugué y esto no va a ser la excepción y encima este tipo de Club te da un plus", expresó Banegas, en diálogo con Radio La Red.
Y agregó: "Ya hablé con Jadson Viera. Me comentó que espera de mí y con el plantel que me iba a encontrar. Me recibieron muy bien y un plantel bárbaro desde lo humano".
Este viernes ante Instituto, en el Libertadores de América - Ricardo E. Bochini, Banegas podría hacer su debut ya que Facundo Zabala no estará disponible por una fractura en su dedo gordo del pie.