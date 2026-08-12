Nahuel Molina dejó Atlético de Madrid y ya es jugador de Roma

Después del Mundial 2026, varios jugadores de la Selección Argentina optaron por cambiar de club y este miércoles Nahuel Molina se sumó a ese listado.

En ese sentido, tras cuatro años, el defensor dejó de ser jugador del Atlético de Madrid y se sumó a las filas de la Roma.

Durante las últimas semanas, la Loba se había interesado por el surgido en Boca y, finalmente, abonó alrededor de 15 millones de euros para contratarlo hasta 2030.

De esta manera, el lateral derecho de 28 años, que usará el dorsal 20, tendrá su segunda experiencia en la Serie A, luego de pasar por Udinese entre 2020 y 2022.

Así las cosas, Molina se sumará a sus compatriotas Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro y, a la brevedad, se pondrá a las órdenes de Gian Piero Gasperini.