Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

NUEVOS COLORES

Nahuel Molina dejó Atlético de Madrid y ya es jugador de Roma

Este miércoles, Nahuel Molina se fue oficialmente del Atlético de Madrid y se convirtió en flamante refuerzo de la Roma.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Después del Mundial 2026, varios jugadores de la Selección Argentina optaron por cambiar de club y este miércoles Nahuel Molina se sumó a ese listado.

En ese sentido, tras cuatro años, el defensor dejó de ser jugador del Atlético de Madrid y se sumó a las filas de la Roma.

Durante las últimas semanas, la Loba se había interesado por el surgido en Boca y, finalmente, abonó alrededor de 15 millones de euros para contratarlo hasta 2030.

De esta manera, el lateral derecho de 28 años, que usará el dorsal 20, tendrá su segunda experiencia en la Serie A, luego de pasar por Udinese entre 2020 y 2022.

Así las cosas, Molina se sumará a sus compatriotas Paulo DybalaMatías Soulé y Santiago Castro y, a la brevedad, se pondrá a las órdenes de Gian Piero Gasperini.

Esta nota habla de:
1
Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati por criticarlo tras una polémica en River ante Tigre: "Cuando te contrataron a vos..."
IMPACTANTE

Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati por criticarlo tras una polémica en River ante Tigre: "Cuando te contrataron a vos..."

2
Escalofriante: revelaron el plan para asesinar a Lionel Messi durante el Mundial 2026
TREMENDO

Escalofriante: revelaron el plan para asesinar a Lionel Messi durante el Mundial 2026

3
Cristiano Ronaldo acompañó a Lionel Messi tras la muerte de Jorge Messi
UN BUEN GESTO

Cristiano Ronaldo acompañó a Lionel Messi tras la muerte de Jorge Messi

4
BOMBAZO: Fiorentina tras sumar a Mastantuono, contrató a un jugador que casi es subcampeón con la Selección Argentina
MERCADO DE PASES

BOMBAZO: Fiorentina tras sumar a Mastantuono, contrató a un jugador que casi es subcampeón con la Selección Argentina

5
Messi define su regreso a Miami tras la muerte de su padre Jorge: cuándo viaja
ATENCIÓN

Messi define su regreso a Miami tras la muerte de su padre Jorge: cuándo viaja

Últimas noticias de Nahuel Molina