Nashville FC vs. Inter Miami de Lionel Messi por la MLS: hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO

Con Lionel Messi como principal figura, Inter Miami visitará este sábado a Nashville desde las 21.30 por una nueva fecha de la Major League Soccer. Las Garzas buscarán quedarse con el liderazgo de la Conferencia Este, en un duelo clave por la pelea de arriba.

Messi tendría su regreso como titular después de haber sumado minutos el último miércoles ante León. El argentino ingresó en el segundo tiempo, apenas cuatro días después de la muerte de su padre, Jorge Messi, y ahora se perfila para estar desde el arranque en Tennessee.

El encuentro encuentra a ambos equipos enfocados exclusivamente en la MLS luego de quedar afuera de la Leagues Cup. Nashville llega mejor posicionado, con 40 puntos, mientras que Inter Miami acumula 38 y necesita un triunfo para superarlo en la tabla.

El partido también tendrá un condimento especial por el antecedente reciente entre ambos. Nashville eliminó al conjunto de Messi en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, pese a que el capitán argentino marcó un gol. La clasificación se definió por el criterio del valor del gol como visitante.

Ahora, Inter Miami tendrá la oportunidad de tomarse revancha y, de paso, quedarse con la punta de la Conferencia Este.

Probables formaciones Nashville SC vs. Inter Miami por la MLS

Nasville SC: Xavier Valdez; Thomas Williams, Jack Maher, Josh Bauer, Reed Baker-Whiting; Elias Saad, Bryan Acosta; Woobens Pacius, Charles-Emile Brunet, Ahmed Qasem; Warren Madriga

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Gonzalo Luján, Fricio Caicedo, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi y Daniel Pinter o Luis Suárez.

Cómo ver en vivo Nashville SC vs. Inter Miami por la MLS

El partido entre Nashville SC y el Inter Miami por la MLS va a ser televisado en vivo por APPLE TV.