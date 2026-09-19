Newell's no se rinde por Messi: qué dijo el presidente sobre su posible regreso

Lionel Messi se prepara para afrontar una jornada que quedará marcada en la historia de la Selección Argentina. El próximo 6 de octubre, el capitán tendrá su despedida de la Albiceleste en el amistoso frente a Benín, en el Monumental, en lo que será su última presentación con el seleccionado.

Mientras se acerca esa fecha tan especial, en Rosario todavía mantienen vivo otro sueño: volver a ver al astro con la camiseta de Newell's, el club donde comenzó a dar sus primeros pasos como futbolista y del que siempre manifestó ser hincha.

El presidente de la institución, Ignacio Boero, volvió a referirse a esa posibilidad y reconoció que el contexto actual hace difícil pensar en un regreso inmediato. En diálogo con Cadena 3 Rosario, el dirigente también se refirió al fallecimiento de Jorge Messi, padre y representante del futbolista, y consideró que el momento personal que atraviesa el rosarino debe ser respetado.

"Lionel está pasando un momento personal difícil. Se le murió el papá, que era su socio, manager... no quiero ni imaginar la cantidad de cosas que pasaban por Jorge, que él resolvía", expresó Boero al explicar por qué considera que un eventual regreso a Newell's no aparece hoy entre las prioridades del campeón del mundo.

El titular de la Lepra, de todas maneras, evitó cerrar definitivamente la puerta. Por el contrario, sostuvo que mientras Messi continúe jugando al fútbol, el sueño de verlo nuevamente con la camiseta rojinegra seguirá vigente.

"Se dio esta situación como se dio y hay que esperar. Mientras él juegue, la esperanza va a estar. No es el momento de presionar porque no corresponde. Por una cuestión humana", manifestó.

La ilusión de Newell's tiene además un antecedente concreto en las propias palabras de Messi. En 2023, después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el delantero había reconocido que en algún momento imaginó la posibilidad de jugar en el fútbol argentino y, especialmente, de hacerlo en el club rosarino.

"En lo personal siempre estuvo la idea, y más después de haber sido campeones del mundo, de disfrutar del fútbol argentino. De jugar en Newell's, que yo era chiquito e iba a la cancha. Era mi sueño jugar ahí", había contado durante una entrevista con Migue Granados en OLGA.

Por ahora, el regreso de Messi a Newell's continúa siendo un deseo más que una posibilidad concreta. El propio Boero entiende que no es momento de insistir con esa cuestión, aunque dejó claro que la ilusión seguirá mientras el rosarino mantenga su carrera profesional.

La imagen de Messi con la camiseta de Newell's, por lo tanto, todavía pertenece al terreno de los sueños de los hinchas. Una ilusión que el propio futbolista alimentó en distintas oportunidades y que, pese al paso del tiempo, el club de Rosario se resiste a abandonar.