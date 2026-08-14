Neymar jugó un partidazo y estalló contra los hinchas de Santos: "Quedense en casa..."

Ayer por la noche, Santos trabajó de más y, de la mano de un Neymar que volvió a brillar, venció 2-1 a Macará en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Luego del encuentro, en el que aportó dos asistencias, el astro brasileño se mostró contento por el triunfo, pero muy enojado con un sector de los hinchas del Peixe.

El conjunto paulista comenzó perdiendo y una parte de la gente no pudo ocultar su impaciencia. A raíz de eso, el crack explotó frente a la prensa y manifestó que si los simpatizantes van a mandar energía negativa, "mejor que se queden en casa".

"Sé que el hincha viene sufriendo hace muchos años, pero si se queda pensando en eso y viene al estadio con pensamiento negativo, mejor que se quede en casa", lanzó.

Al mismo respecto, agregó: "Cada vez que damos un pase mal, la crítica llega enseguida. ¡Aplaudan, alienten!".

Por otra parte, Ney se refirió a la complicada actualidad y consideró que este equipo ya no va a pasar por arriba a los rivales como en otros tiempos.

"Nuestro equipo no va a ganar los partidos 3-0 o 4-0, va a ser así. Nuestro equipo es así, lamentablemente. Por todo lo que ha pasado con el Santos en los últimos años, el Santos se ha convertido en esto", expuso.

Además, Neymar diferenció a quienes se quejan durante y después del partido y ratificó su postura.

"Estoy de acuerdo con los que abuchean al final, pero no durante el partido. Así como ellos nos exigen, yo también les exijo", concluyó.

Actualmente, Santos está en cuartos de final de la Copa de Brasil y sigue con chances en el plano continental. Sin embargo, en el Brasileirao marcha en el puesto 17 y está en zona de descenso.