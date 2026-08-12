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TERMINÓ LA NOVELA

Ni Inter ni Barcelona: Cuti Romero jugará en el Atlético de Madrid

Luego de varias semanas con un futuro incierto, Cuti Romero acordó su salida de Tottenham y jugará en el Atlético de Madrid.

Edelmiro Balmaceda
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En el mercado de pases europeo se acaba de confirmar un verdadero bombazo: Cristian Romero jugará en el Atlético de Madrid.

Luego de varias semanas de incertidumbre respecto a su futuro, el Cuti logró sellar su salida de Tottenham y se sumará en las próximas horas al Colchonero.

A falta del anuncio oficial, el conjunto español pagará 35 millones de euros por el pase del cordobés, más otros cinco millones en bonos. Ahora se espera que el zaguero viaje a España para hacer la revisión médica y firmar un contrato por cinco años.

Con esa suma, el elenco madrileño le ganó la puja al Inter, que tomó la delantera para negociar con los Spurs, y también a Barcelona, que inició sondeos en algún momento.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022 llegará a un equipo repleto de argentinos, empezando por Diego Simeone, el DT, y en el que militan Julián Álvarez, Juan Musso y Giuliano Simeone.

Vale resaltar que en los cinco años que pasó en Londres, Romero se convirtió en referente de Tottenham, donde jugó 156 partidos, marcó 13 goles, aportó siete asistencias y conquistó la Europa League.

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