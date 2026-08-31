Nicolás González confirmó dónde jugará tras los rumores de Atlético de Madrid: "Sino no te gusto..."

Nicolás González parece haber despejado las dudas sobre su futuro. Después de que surgieran versiones que lo colocaban nuevamente en Atlético de Madrid, el delantero argentino utilizó sus redes sociales para dejar en claro que su intención no es abandonar Juventus en este mercado de pases.

El futbolista había regresado al conjunto italiano luego de finalizar su cesión en el equipo español, donde disputó la última temporada tras su paso por Fiorentina. Atlético de Madrid contaba con una opción para comprar su pase, pero finalmente decidió no ejecutarla, por lo que González volvió a Turín y quedó bajo las órdenes de Luciano Spalletti.

Nicolás González aseguró que nunca pidió irse de la Juventus.

La posibilidad de un nuevo desembarco en el equipo dirigido por Diego Simeone tomó fuerza en las últimas horas, especialmente porque el mercado de transferencias en Europa está próximo a cerrar. Sin embargo, el propio jugador se encargó de desmentir las versiones.

González publicó un contundente mensaje en Instagram en el que negó haber tenido reuniones con representantes de Atlético de Madrid y también descartó haberle solicitado a Juventus que facilite su salida.

"Estoy cansado de todo esto. ¿Cuándo he dicho alguna vez que quería irme de la Juventus? ¿Acaso eso salió de mi boca? Si no te gusto, no es mi problema, solo tendrás que aguantarme", expresó el argentino.

La publicación del ex Argentinos Juniors fue interpretada como una clara señal de que su intención es permanecer en Juventus. Además, sus primeros partidos de la temporada parecen acompañar esa posibilidad.

González comenzó la campaña como suplente, aunque posteriormente tuvo la oportunidad de ingresar desde el banco y dejó su marca en el partido frente a Parma. El argentino convirtió uno de los goles en el triunfo 2-0 de Juventus, una actuación que podría servirle para comenzar a ganar protagonismo en el plantel.

Spalletti también quiere que se quede

Mientras González se encargaba de desmentir los rumores, Luciano Spalletti también dejó una definición contundente sobre la situación. Luego del triunfo ante Parma, el entrenador de Juventus fue consultado por el futuro del argentino y manifestó públicamente que cuenta con él.

El técnico considera que González puede ser una pieza importante por su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones, algo especialmente valioso para un equipo que tendrá un calendario cargado durante la temporada.

"Estamos contentos si Nico se queda con nosotros. No estamos dispuestos a dejarlo ir; tiene un valor significativo. Es genial tenerlo cerca porque aporta alegría al grupo. Puede jugar en varias posiciones. Cuando jugamos cada dos o tres días, elevar el nivel del equipo se vuelve fundamental", sostuvo Spalletti.

Con el jugador dejando en claro que no pidió salir y el entrenador manifestando su deseo de contar con él, todo apunta a que Nicolás González continuará en Juventus. De esta manera, el argentino buscará consolidarse en el equipo italiano y dejar atrás definitivamente los rumores sobre un posible regreso a Atlético de Madrid.