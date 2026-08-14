Nicolás Otamendi habló de la crisis de River: "Vamos a revertirla"

A dos días del encuentro entre River y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, Nicolás Otamendi tomó la palabra en una conferencia de prensa post entrenamiento.

El equipo dirigido por Chacho Coudet busca revertir la crisis que atraviesa actualmente, en la que lleva cinco derrotas consecutivas en el arranque del semestre.

"Que se suspendiera el partido del miercoles nos vino bien para entrenarnos mejor, ensamblar mejor el equipo e intentar salir cuanto antes de esta difícil situación. Tenemos que dar la cara, tenemos la mentalidad y la confianza de que vamos a revertirla. Hay que trabajar puertas adentro y en silencio", sostuvo el defensor.

"Estamos unidos con el Chacho y el Presidente. De esta situación salimos todos juntos, teniendo una conexión con todas las partes", añadió el capitán del Millonario.

Para cerrar le dejó un mensaje a los hinchas: "Es entendible como están. El hincha demanda resultados y somos concientes de eso. Está claro que tenemos que mejorar. Hay que empezar a sumar, le digo al hincha que disfrute, que sepa que nosotros vamos a dejar todo e intentar que se vuelvan a enganchar con el equipo".