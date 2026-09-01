Nicolás Tagliafico tomó una decisión y Atlético de Madrid avanza por su fichaje

Nicolás Tagliafico quedó en el centro de la escena del mercado de pases europeo. El lateral izquierdo argentino es uno de los principales objetivos del Atlético de Madrid, que busca reforzar esa posición por pedido de Diego Simeone. El futbolista ya habría dado el visto bueno a la posibilidad de jugar en el conjunto español y ahora resta que ambos clubes lleguen a un acuerdo.

La operación todavía no está cerrada porque el Atlético de Madrid debe negociar con Olympique de Lyon, dueño del pase de Tagliafico. Sin embargo, el equipo dirigido por Simeone logró posicionarse por delante de Juventus, que también pretende incorporar al argentino.

El conjunto italiano aparecía como el principal candidato a quedarse con el defensor, pero su situación en el mercado se complicó. Juventus necesita liberar espacio en su plantel y, en particular, resolver la situación de Juan Cabal antes de avanzar decididamente por Tagliafico. Esa demora fue aprovechada por el Atlético, que ahora tomó la delantera en la carrera.

Tagliafico, de 34 años, tiene contrato con Lyon hasta 2027, aunque su situación contractual permitiría pensar en una operación de bajo costo. Su experiencia internacional es uno de los principales argumentos que seducen al conjunto madrileño: el argentino pasó por Ajax antes de desembarcar en Francia y acumula 83 partidos con la Selección Argentina.

La llegada del lateral responde además a una necesidad concreta de Simeone. El entrenador pretende sumar una alternativa para la banda izquierda y considera que Tagliafico puede aportar experiencia, capacidad defensiva y jerarquía competitiva.

En el Atlético también analizan cómo encajaría dentro de la estructura del equipo. La idea es que el argentino pueda complementarse con Grimaldo, un futbolista de características más ofensivas. A su vez, en el club consideran que Hancko puede desempeñarse como lateral izquierdo cuando sea necesario, una posición que ya ocupó en otras oportunidades.

De todos modos, antes de concretar la incorporación, el Atlético necesita resolver algunas cuestiones económicas. La institución debe generar margen en su masa salarial y para eso trabaja en posibles salidas, entre ellas las de Giménez y Lemar.

Mientras tanto, el otro nombre que el Atlético manejó durante buena parte del mercado, Salinas, perdió fuerza debido al elevado costo de la operación. Racing pretende alrededor de 16 millones de euros por el futbolista y el club español no tiene sencillo afrontar ese monto en efectivo.

Con este escenario, Tagliafico se convirtió en la prioridad del Atlético de Madrid. El argentino también ve con buenos ojos la propuesta y, por ahora, prioriza la posibilidad de continuar su carrera en el equipo de Simeone. La definición dependerá de que el conjunto rojiblanco consiga liberar espacio salarial y alcance un acuerdo con Lyon.