Messi se despidió de la Selección argentina: homenaje en el Monumental y el final de un ciclo de 21 años

Lionel Messi le dijo adiós a la Selección argentina en una noche cargada de emoción en el Monumental, ante más de 85 mil espectadores que llegaron a Núñez para despedir al capitán. Después de 21 años con la camiseta celeste y blanca, el rosarino cerró su etapa como el máximo símbolo del fútbol argentino, con el triunfo 3-0 ante Benín como último capítulo y un gol de penal para la despedida.

La previa ya anticipaba lo que iba a ser la noche. Messi salió al campo de juego de la mano de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras su esposa, Antonela Roccuzzo, y su madre, Celia Cuccittini, lo seguían desde un palco. Durante el himno nacional, interpretado por el excombatiente de Malvinas Fabio Santana, tanto el capitán como Lionel Scaloni se mostraron visiblemente conmovidos.

El homenaje a Messi en el Monumental

En un guiño al número que lo acompañó durante toda su carrera, el partido se detuvo a los 10 minutos para que el estadio le rindiera tributo con una ovación y fuegos artificiales. Hasta los jugadores de Benín se acercaron a saludarlo. Antes del inicio, el capitán rival, Sessi D'Almeida, ya le había entregado un buzo de la selección africana y una réplica de una escultura histórica de Cotonú, la capital económica de su país.

En la cancha, Messi fue fiel a su historia: participó de los tres goles, con dos asistencias y el penal que cerró la goleada, su gol número 126 con la camiseta argentina.

Con el pitazo final, el árbitro le entregó la pelota del partido y compañeros y rivales se acercaron a abrazarlo. Después llegó un show de drones, La Sole le dedicó una canción especial y el capitán tomó la palabra en un discurso en el que recordó a su padre, fallecido recientemente.

Seis títulos en 21 años con la Selección

Messi se va con una vitrina que ningún otro jugador argentino pudo igualar: seis títulos con la Selección. El primero fue el Mundial Sub 20 2005, al que le siguieron la medalla de oro en Pekín 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la gran consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Ya sin su capitán, el equipo de Scaloni inicia un nuevo proceso con la mira puesta en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.