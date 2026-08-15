Obsesión fatal: Lucas Torreira quiere irse de Turquía tras un nuevo ataque vinculado a su acosador

La situación de Lucas Torreira en Turquía volvió a encender las alarmas. El mediocampista uruguayo de Galatasaray sufrió un nuevo episodio de violencia relacionado con el hombre que ya lo había atacado meses atrás y, ante el temor por su seguridad, le pidió a su representante, Pablo Betancur, que gestione su salida del país.

El último hecho se produjo después de que Yusuf Y., de 32 años, recuperara su libertad. El mismo hombre había sido detenido tras agredir a Torreira el pasado 12 de mayo y, de acuerdo con la información difundida por medios turcos, volvió a protagonizar un episodio violento que involucró al entorno del futbolista.

Según trascendió, esta vez el agresor atacó al conductor de Torreira y lanzó una amenaza que generó preocupación: "He venido a terminar el trabajo que empecé". Por este motivo, las autoridades turcas abrieron una nueva investigación.

El primer ataque contra Lucas Torreira

El antecedente se remonta al 12 de mayo, cuando Torreira fue atacado por la espalda. La investigación posterior permitió establecer que el agresor había desarrollado una fuerte obsesión con el futbolista a raíz de la presunta relación entre el jugador y una mujer identificada como pek Birol.

En su declaración ante las autoridades, Yusuf Y. reconoció que había comenzado a sentir rechazo hacia Torreira después de ver en Instagram fotografías del futbolista junto a Birol.

El hombre aseguró que mantenía sentimientos platónicos hacia la mujer y explicó que previamente ella había conseguido una orden de alejamiento en su contra. También afirmó que nunca había incumplido esa medida.

Sin embargo, según su propio relato, las publicaciones de Torreira y su familia terminaron provocando una reacción violenta.

Cómo fue el ataque al futbolista de Galatasaray

Yusuf Y. contó que descubrió a través de Instagram que Torreira y sus familiares se encontraban en el Hotel Rixos. A partir de esa información decidió trasladarse hasta el lugar en taxi con la intención de agredir al jugador.

Una vez que encontró al uruguayo, lo golpeó en el rostro. La investigación policial también detectó antecedentes que agravaron la situación: el hombre había publicado amenazas en redes sociales y registraba antecedentes por lesiones dolosas.

Además, de acuerdo con un informe policial citado por el diario Hürriyet, existía una orden de alejamiento que lo involucraba con la mujer a la que el agresor vinculaba sentimentalmente con Torreira.

Lucas Torreira y su fanatismo por Boca

La situación también vuelve a poner el nombre de Torreira en el radar del fútbol argentino. El mediocampista uruguayo es reconocido públicamente por su fanatismo por Boca Juniors y en distintas oportunidades manifestó su deseo de jugar algún día con la camiseta del Xeneize.

La identificación del volante con el club de La Ribera es conocida desde hace años y lo convirtió en uno de los futbolistas del exterior que más interés despierta entre los hinchas de Boca. Incluso, su nombre apareció reiteradamente en los mercados de pases como un posible refuerzo del equipo argentino.

Por ahora, sin embargo, el futuro inmediato de Torreira está marcado por una situación muy diferente a la deportiva.

Torreira busca salir de Turquía

El nuevo episodio llevó al futbolista a tomar una decisión respecto de su futuro inmediato. Torreira le solicitó a Pablo Betancur que avance con las gestiones para abandonar Turquía cuanto antes.

La prioridad del mediocampista ya no pasa solamente por su situación deportiva en Galatasaray, sino también por preservar su seguridad y la de las personas que forman parte de su entorno.

Mientras la Policía turca investiga el nuevo ataque y las circunstancias que rodearon la amenaza contra el conductor del futbolista, el futuro de Torreira en el país quedó en duda. El uruguayo pretende encontrar una salida rápida a una situación que volvió a generar preocupación dentro de su círculo cercano.