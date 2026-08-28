Oficial: Facundo Farías fue presentado como nuevo refuerzo de San Lorenzo

Facundo Farías firmó su contrato y fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de San Lorenzo, aunque todavía no se sumó al plantel que dirige Pipo Gorosito.

El delantero se había despedido hace días de Estudiantes y en el Ciclón lo esperaban, pero en el medio surgieron trabas porque debieron limar algunos detalles del préstamo.

En un principio, San Lorenzo se iba a hacer cargo del 50% del salario del jugador, mientras que el 50% restante le correspondería al Pincha, dueño de su pase. Sin embargo, ese arreglo luego cambió para que fuera 60% responsabilidad del Ciclón y solo 40% de Estudiantes.

En ese tire y afloje fue que surgieron diferencias sobre lo que estaba dispuesto a desembolsar cada club y por eso se dilató la llegada de Farías, pero este viernes ya quedó todo resuelto.

El acuerdo entre clubes contempla una cesión sin cargo por doce meses con opción de compra de tres millones de dólares por el 70% del pase.