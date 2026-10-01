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Oficial: Messi se convirtió en el nuevo propietario del Eldense de España

El Club Deportivo Eldense anunció que Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del club, que ascendió la pasada temporada a la Segunda División de España.

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El Club Deportivo Eldense anunció que Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del club, que ascendió la pasada temporada a la Segunda División de España.

Actualmente, el equipo marcha en el 19° lugar sobre 22 equipos de la categoría, en zona de descenso, tras sumar nueve puntos en cinco encuentros.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", anunció el Eldense.

"La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense", afirmaron.

El astro argentino continúa creciendo en sus horizontes como empresario dentro del fútbol porque ya tenía participación en Deportivo LSM con Luis Suárez en Uruguay, Leones FC en Argentina y Unió Esportiva Cornellà.

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