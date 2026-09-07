La banca de Montiel a Martínez Quarta tras los silbidos en River: "Es una gran persona"

River Plate volvió a sonreír en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Por la octava fecha del Grupo B, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso 3 a 1 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Monumental y consiguió una victoria importante para recuperar confianza. Gonzalo Montiel, de penal, y Tomás Galván, por duplicado, marcaron los goles del Millonario, mientras que Álex Arce convirtió para la visita.

Después del encuentro, Montiel habló con TNT Sports y uno de los temas que abordó fue el presente de Lucas Martínez Quarta. El defensor había sido cuestionado por los hinchas de River debido a sus actuaciones en los últimos partidos, pero esta vez recibió el respaldo público de uno de sus compañeros.

Montiel respaldó a Martínez Quarta en River

El lateral del Millonario destacó el rendimiento de Martínez Quarta frente a Independiente Rivadavia y aseguró que cuenta con el apoyo del plantel.

"Hoy quedó demostrado que hizo un gran partido, lo viene haciendo bien también. Tiene el apoyo de todos nosotros, los compañeros estamos encima y se merece el buen partido que hizo por la clase de persona que es", afirmó Montiel.

De esta manera, el defensor salió al cruce de las críticas que había recibido su compañero y dejó en claro que dentro del vestuario el respaldo hacia Martínez Quarta continúa siendo total.

Montiel, conforme con la victoria de River

Además de referirse a Martínez Quarta, el campeón del mundo analizó el rendimiento colectivo y destacó la importancia de haber conseguido los tres puntos.

"Hoy pudimos mostrar lo que veníamos haciendo y se vio reflejado en los goles. Lo más importante fue sumar de a tres", señaló.

Montiel también habló sobre su eficacia desde el punto penal y explicó que trabaja diariamente para seguir mejorando: "Entreno en el día a día para mejorar. Lo importante fue que el equipo sumó de a tres, sumó buen juego y seguimos creciendo como equipo".

La palabra de Montiel sobre Leonardo Ponzio

Otro de los nombres que apareció durante la entrevista fue el de Leonardo Ponzio, quien recientemente se incorporó al plantel y tuvo su debut como local.

"Fue compañero, es una gran persona. También se merece el momento que está pasando", expresó Montiel sobre el histórico exjugador de River.

El mensaje de Montiel para Lionel Messi

Por último, Montiel fue consultado por Lionel Messi, quien confirmó recientemente que no volverá a jugar para la Selección Argentina.

El defensor de River no ocultó su admiración por el capitán argentino y le dedicó un sentido mensaje: "Genera lo que genera a todos. Fue una leyenda para nosotros, es una gran persona también y ganó todo con nuestra Selección".