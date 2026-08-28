Otro marginado se va de River: Kendry Páez cerró la rescisión de su préstamo

Tras ser borrado de River y apartado al predio del Cantilo junto a varios de sus compañeros, Kendry Páez se va del club. El ecuatoriano cerró la rescisión de su préstamo y vuelve al Chelsea, equipo dueño de su pase.

El jugador se encontraba practicando con el resto de los considerados prescindibles por la dirigencia y tras la eliminación en la Copa Sudamericana tuvo un hecho desafortunado: subió una historia con un fondo negro y un emoji de una cara casi sonriendo, pero la borró al poco tiempo.

El volante ofensivo se irá tras ser repescado por el conjunto inglés y ya firmó la rescisión de su contrato con el Millonario.

El fin de semana viajará a Inglaterra, donde volverá a ser prestado. Según el periodista César Luis Merlo, tiene sondeos para jugar en la Premier League y la Championship (segunda división inglesa).

Páez se marchará sin pena ni gloria de River, habiendo marcado apenas un gol y una asistencia en 14 partidos oficiales.