Otro revés para Gallardo: Ecuador perdió por penales con Japón y continúa sin victorias

El ciclo de Marcelo Gallardo en Ecuador comenzó de la peor manera. Luego de la dura caída frente a Corea del Sur en el debut, la Tri igualó hoy 0-0 frente a Japón y perdió 5-4 por penales.

Con motivo de un torneo amistoso en el país nipón, la Tri no pudo tampoco marcar goles, un deficit que se presentó nuevamente y preocupa al Muñeco.

%u26A0%uFE0F%uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 JAPÓN LE GANÓ HOY POR PENALES A LA ECUADOR DE MARCELO GALLARDO. pic.twitter.com/wbYxmPt75i — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 1, 2026

Más allá de un nuevo sinsabor, el ex DT de River valoró la entrega de sus dirigidos y vio una mejora respecto a la semana pasada.

"Tuvimos una frescura diferente. Llevamos a cabo un plan de juego que fue bastante bueno, sobre todo en la primera mitad", consideró.

En la misma línea, agregó: "En el segundo tiempo nos costó un poquito más y faltó fluidez y claridad. Más allá de eso, vuelvo a la mejora del equipo del primer partido al segundo, que creo que fue considerable".

Ahora, por el tercer puesto del certamen, Ecuador se medirá ante Panamá el lunes y cerrará su gira por Asia.