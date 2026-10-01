Otro revés para Gallardo: Ecuador perdió por penales con Japón y continúa sin victorias
A falta de un partido para cerrar su gira por Asia, el equipo del Muñeco no ha dado la talla.
El ciclo de Marcelo Gallardo en Ecuador comenzó de la peor manera. Luego de la dura caída frente a Corea del Sur en el debut, la Tri igualó hoy 0-0 frente a Japón y perdió 5-4 por penales.
Con motivo de un torneo amistoso en el país nipón, la Tri no pudo tampoco marcar goles, un deficit que se presentó nuevamente y preocupa al Muñeco.
Más allá de un nuevo sinsabor, el ex DT de River valoró la entrega de sus dirigidos y vio una mejora respecto a la semana pasada.
"Tuvimos una frescura diferente. Llevamos a cabo un plan de juego que fue bastante bueno, sobre todo en la primera mitad", consideró.
En la misma línea, agregó: "En el segundo tiempo nos costó un poquito más y faltó fluidez y claridad. Más allá de eso, vuelvo a la mejora del equipo del primer partido al segundo, que creo que fue considerable".
Ahora, por el tercer puesto del certamen, Ecuador se medirá ante Panamá el lunes y cerrará su gira por Asia.