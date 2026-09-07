Pablo Dóvalo anunció su retiro del arbitraje: cuándo será su último partido y sus números en Primera

Pablo Dóvalo tomó una decisión sobre su futuro y confirmó que dejará el arbitraje profesional cuando termine la temporada 2026. A los 50 años, el juez de Primera División puso fecha al cierre de una extensa carrera que incluyó pasos por distintas categorías del fútbol argentino y que, en las últimas semanas, estuvo marcada por algunas decisiones arbitrales que generaron debate.

La confirmación llegó después del encuentro entre Vélez y Estudiantes de La Plata, disputado durante el último fin de semana. Allí, Dóvalo volvió a quedar en el centro de la escena por algunas de sus determinaciones dentro del campo de juego.

Días antes, el árbitro había estado al frente del partido entre Boca y Lanús. En aquel encuentro, el conjunto del Sur reclamó una tarjeta roja para Leonel Flores luego de una infracción sobre Sasha Marcich, aunque Dóvalo decidió no expulsar al futbolista.

Pablo Dóvalo confirmó cuándo se retira del arbitraje

En diálogo con ESPN, el árbitro fue consultado directamente por su futuro y confirmó que diciembre marcará el final de su carrera profesional.

"En diciembre me retiro, sí. Tengo 50", expresó Dóvalo al ser consultado sobre la decisión. Luego explicó que entiende este momento como el cierre natural de una etapa: "Todo culmina en algún momento, los ciclos terminan. Estoy transitando los últimos partidos de la mejor manera".

De esta manera, el fútbol argentino perderá a uno de sus árbitros con mayor recorrido en la máxima categoría una vez que concluya el calendario de 2026.

La familia y los años lejos de casa

Durante la entrevista, Dóvalo también se refirió al impacto que tuvo el arbitraje en su vida familiar. Los horarios de los partidos y los compromisos durante los fines de semana fueron parte de su rutina durante años.

"Estamos acostumbrados: sábados a la noche o domingos al mediodía. Ahora voy a aparecer más, je", comentó entre risas mientras se encontraba en el campo de juego del estadio José Amalfitani junto a su equipo arbitral.

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Pablo Dóvalo habló con @NachoMeroni sobre sus últimos partidos como árbitro en el fútbol argentino.



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Nacido en Buenos Aires el 12 de mayo de 1976, Dóvalo pertenece a la Asociación Argentina de Árbitros. Antes de llegar a Primera División construyó una extensa trayectoria en las categorías del Ascenso y también tuvo participación en Reserva.

Su llegada a la máxima categoría se produjo en 2017. Desde entonces, se consolidó como uno de los colegiados habituales del fútbol argentino y también tuvo funciones vinculadas al VAR y como cuarto árbitro.

Los números de Pablo Dóvalo en Primera División

A lo largo de su recorrido como árbitro principal en Primera División, Dóvalo dirigió 172 partidos oficiales desde su debut en 2017.

Sus estadísticas en la máxima categoría incluyen:

172 partidos como árbitro principal.

como árbitro principal. 723 tarjetas amarillas mostradas.

mostradas. 53 expulsiones .

. 60 penales sancionados.







Además de sus actuaciones como juez principal, Dóvalo también se desempeñó como integrante de equipos arbitrales en funciones de VAR y como cuarto árbitro.

Tras casi una década en Primera, el experimentado colegiado ya tiene decidido cuándo pondrá punto final a su carrera: su retiro se concretará en diciembre de 2026.