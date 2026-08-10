Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati por criticarlo tras una polémica en River ante Tigre: "Cuando te contrataron a vos..."

El penal no sancionado por Andrés Gariano en la derrota de River Plate ante Tigre por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, sigue generando opiniones de todo tipo al cuestionar la decisión tomada por la terna arbitral y por el VAR, quienes consideraron que "una cuestión de juego".

Pero ese ida y vuelta entre internautas llegó a su punto más caliente cuando el ex árbitro Pablo Lunati, reconocido hincha del Millo, apuntó directamente contra el programa "Paso a Paso" por TyC Sports por no hacer incapié en eso que consideró una injusticia.

"Cómo se hacen los boludos también los de Paso a Paso. Ni hablaron del escandaloso penal no cobrado a favor de River en cancha de tigre. Ariel Rodríguez y Ariel Senosiain. Un canal asqueroso que bajan línea a favor de (Claudio) Tapia y la AFA . Nunca hay que olvidarse de estos", cuestionó Lunati apuntando contra el histórico programa.

El cruce entre Pablo Lunati y Ariel Senosiain.

El que reaccionó a esta acusación tras haber sido mencionado fue nada menos que Ariel Senosiain, un referente que no se suele meter en polémicas, pero que esta vez salió con los tapones de punta. "Tranquilo, Pablo (Lunati). Debió haber sido penal. No creas a todos de tu condición. Nadie bajó línea de nada. Aunque el canal pueda tener errores como todos; un ejemplo: cuando te contrataron a vos como si hubieras sido confiable", cerró.