Papu Gómez no fue invitado, pero cumplirá una curiosa función en la despedida de Lionel Messi

Por diversos compromisos, varios futbolistas que fueron campeones del mundo en 2022 no podrán estar en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Entre ellos se encuentra Alejandro Gómez.

El Papu no ha sido invitado esta noche al Estadio Monumental, pero seguirá de cerca todo lo que suceda con el último baile de Leo desde un llamativo rol.

Según trascendió en las últimas horas, el jugador que milita en el Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos comentará el partido entre la Albiceleste y Benín para la televisión de Kuwait.

"Con los comentarios de Fares Awad, disfruta del estudio analítico del partido de despedida de Messi con Argentina, presentado por Al-Khalasi, con la participación del campeón mundial Papu Gómez y la estrella internacional Mido", anunció la cadena Shasha Sports a través de sus redes sociales.

De hecho, el exfutbolista de Atalanta y San Lorenzo, entre otros, compartió una foto en Instagram desde el aeropuerto de Abu Dabi en la que escribió: "Kuwait, allá vamos".

Luego de un episodio confuso, Gómez no volvió a reunirse con sus compañeros después de la consagración en Qatar. Más tarde, recibió una sanción por doping y regresó a las canchas en 2025.