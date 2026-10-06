Menú
Crónica en vivo

EN VIVO
¡No te pierdas crónica tv!

Cobertura de la despedida de Messi de la Selección Argentina

INSÓLITO

Papu Gómez no fue invitado, pero cumplirá una curiosa función en la despedida de Lionel Messi

El futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina no estará en el Estadio Monumental, aunque seguirá de cerca todo lo que suceda en la última función de Leo.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Por diversos compromisos, varios futbolistas que fueron campeones del mundo en 2022 no podrán estar en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Entre ellos se encuentra Alejandro Gómez.

El Papu no ha sido invitado esta noche al Estadio Monumental, pero seguirá de cerca todo lo que suceda con el último baile de Leo desde un llamativo rol.

Según trascendió en las últimas horas, el jugador que milita en el Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos comentará el partido entre la Albiceleste y Benín para la televisión de Kuwait.

"Con los comentarios de Fares Awad, disfruta del estudio analítico del partido de despedida de Messi con Argentina, presentado por Al-Khalasi, con la participación del campeón mundial Papu Gómez y la estrella internacional Mido", anunció la cadena Shasha Sports a través de sus redes sociales.

De hecho, el exfutbolista de Atalanta y San Lorenzo, entre otros, compartió una foto en Instagram desde el aeropuerto de Abu Dabi en la que escribió: "Kuwait, allá vamos".

Luego de un episodio confuso, Gómez no volvió a reunirse con sus compañeros después de la consagración en Qatar. Más tarde, recibió una sanción por doping y regresó a las canchas en 2025.

Esta nota habla de:
1
River vuelve al Monumental con una buena noticia para Ponzio y una duda que preocupa
MUNDO MILLO

River vuelve al Monumental con una buena noticia para Ponzio y una duda que preocupa

2
Argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi: hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO
EMOCIONANTE

Argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi: hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO

3
La AFA homenajeó a Messi antes de su despedida de la Selección Argentina: el emotivo video para el capitán
CONMOVEDOR

La AFA homenajeó a Messi antes de su despedida de la Selección Argentina: el emotivo video para el capitán

4
Dos jugadores de la Selección Argentina fueron nominados al premio Golden Boy: los 25 candidatos
¿SE LO LLEVARÁN?

Dos jugadores de la Selección Argentina fueron nominados al premio Golden Boy: los 25 candidatos

5
Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi: qué pasará con Papu Gómez
NO ESTÁN TODOS

Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi: qué pasará con Papu Gómez