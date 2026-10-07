Papu Gómez siguió la despedida de Messi desde Kuwait y lo comparó con Einstein y Da Vinci

Lejos del Estadio Monumental, encabezando la lista de los campeones del mundo que estuvieron ausentes, Alejandro Gómez cumplió un curioso papel y comentó la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina para una cadena de televisión de Kuwait.

En principio, el Papu resaltó la magnitud de una jornada "triste" para la Albiceleste y calificó a Leo como "el mejor jugador de todos los tiempos".

"Hoy es un día histórico y un mal día. Especial porque Messi se despide de la Selección Argentina. En mi opinión, creo que quiza es el mejor jugador de todos los tiempos, por lo tanto este día es triste para nuestra selección", comenzó.

Por otra parte, el exfutbolista de San Lorenzo y Atalanta, entre otros, destacó "el cerebro" de la Pulga como su mayor atributo y realizó una curiosa comparación.

"El cerebro de Messi es mucho más rápido que el de una persona común, que el cerebro humano normal", indicó.

Al respecto, completó: "Técnicamente, hay miles de jugadores que no pueden igualarlo en el control del balón, la velocidad, los pases, el regate y demás. Messi es un genio y un fenómeno, como Einstein y Da Vinci".

Cabe recordar que además del jugador de 38 años que milita en el Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, Paulo Dybala, Nahuel Molina y Franco Armani fueron los otros integrantes del plantel que obtuvo la Copa del Mundo en 2022 que no pudieron estar presentes.