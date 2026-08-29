Paredes cuestionó la tremenda sanción por los incidentes en la final del Mundial 2026

Leandro Paredes rompió el silencio sobre la suspensión de nada menos que diez partidos que la FIFA le impuso por su participación en los incidentes de la final del Mundial 2026 en la que España le ganó por 1 a 0 a la Argentina. El volante de Boca Juniors aseguró que la sanción es completamente desmedida y se mostró muy sorprendido por la pena tan cortita que recibió Gavi.

"Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está. Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción y nada más", afirmó tras la victoria de Xeneize ante Lanús por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

%uD83D%uDDE3%uFE0F Paredes y la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA: "ES EXAGERADO. LO RARO TAMBIÉN ES QUE A GAVI LE DIERON UNA, ES EL QUE ME DA LA PIÑA EN EL PECHO". pic.twitter.com/I9XYcE0JqD — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026

Paredes está realmente confiado en que la sanción pueda ser revisada tras la apelación que hizo la AFA. "Yo creo que sí, porque para mí es excesiva, pero está la gente que trabaja en eso y ojalá se pueda reducir", comentó.

Las sanciones de la FIFA por los incidentes durante la final del Mundial 2026