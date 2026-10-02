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Pese a los rumores de salida, River está cerca de renovar a Santiago Beltrán

Santiago Beltrán renovaría su contrato con River Plate. El vínculo del arquero terminaba a fines de 2027.

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Santiago Beltrán es uno de los grandes proyectos que sacó River de sus inferiores este año. Este 2026 es su primer año en Primera y ya se adueñó del puesto de titular.

Y tras los recientes rumores de su salida, el arquero estaría cerca de renovar su contrato con el Millonario. 

Cabe destacar que el vínculo del arquero terminaba a fines de 2027, pero desde la dirigencia buscan la extensión y aumentar la cláusula de rescisión a 100 millones de euros. 

Si bien hubo sondeos, todavía no llegó ninguna oferta formal por él, aunque entienden que tanto el próximo mercado de pases o el siguiente, habrá varios equipos europeos interesados.

En los últimos días, se supo que tanto la Juventus como el Atlético Madrid estaban interesados en Beltrán.

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