Pese a los rumores de salida, River está cerca de renovar a Santiago Beltrán

Santiago Beltrán es uno de los grandes proyectos que sacó River de sus inferiores este año. Este 2026 es su primer año en Primera y ya se adueñó del puesto de titular.

Y tras los recientes rumores de su salida, el arquero estaría cerca de renovar su contrato con el Millonario.

Cabe destacar que el vínculo del arquero terminaba a fines de 2027, pero desde la dirigencia buscan la extensión y aumentar la cláusula de rescisión a 100 millones de euros.

Si bien hubo sondeos, todavía no llegó ninguna oferta formal por él, aunque entienden que tanto el próximo mercado de pases o el siguiente, habrá varios equipos europeos interesados.

En los últimos días, se supo que tanto la Juventus como el Atlético Madrid estaban interesados en Beltrán.