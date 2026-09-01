Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

San Lorenzo decidió el final del ciclo de Néstor Gorosito como entrenador. Tras la derrota 1-0 ante Instituto, que dejó al Ciclón en la anteúltima posición de la Zona A, los dirigentes definieron en una reunión clave que el DT no continúe en el cargo. La entidad de Boedo ya inició la búsqueda de un reemplazante.

Los números del período explican la decisión. Desde su regreso al club, luego de la partida de Gustavo Álvarez, Gorosito quedó eliminado de la Copa Argentina al caer por penales ante Deportivo Riestra en los dieciseisavos de final.

En el Clausura, el equipo sumó apenas siete puntos en siete fechas, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Entre esas caídas se cuenta el clásico ante Huracán, que cortó un invicto de 25 años del Ciclón como local en el Nuevo Gasómetro. La última, frente a Instituto en Alta Córdoba, terminó de sellar su suerte.

Tras la caída en Alta Córdoba, Gorosito había hablado en conferencia de prensa y descartado cualquier idea de renuncia. El técnico depositó sus expectativas en la llegada de Facundo Farías, a préstamo desde Estudiantes: "Será extraordinario si puede jugar porque le va a cambiar completamente la cara al equipo", afirmó.

Sin embargo, más allá de sus palabras, la reunión de este martes definió que Pipo no siga al frente del equipo. Ahora, la dirigencia de San Lorenzo inicia la búsqueda de un nuevo entrenador.