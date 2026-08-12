¿Pipo Gorosito se arrepintió de volver a San Lorenzo?: "No hubiese agarrado..."

Hace poco más de un mes, San Lorenzo apostó por alguien de la casa y contrató a Néstor Gorosito, quien inició así su segundo ciclo en la institución como director técnico.

Sin embargo, el Ciclón no paró de recibir golpazos en los últimos tiempos. Primero, quedó eliminado de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura 2026, viene de perder el clásico contra Huracán y está último en la Zona B.

En ese marco, Pipo brindó una entrevista este miércoles en la que confesó que, debido a la compleja situación del club, "no hubiese agarrado", aunque su amor pudo más.

"Sinceramente, no hubiese agarrado, pero yo hacía 22 años que quería volver a San Lorenzo. Surgió la posibilidad y me fueron completamente claros con la situación. Uno viene siempre con las máximas expectativas, pero se enfrenta a la realidad", aseguró.

En esa misma línea, el entrenador del Cuervo no se mostró arrepentido y utilizó una analogía para explicar su deseo de estar en este momento delicado.

"Esto es como la amistad: un amigo tiene que estar cuando realmente te necesita. Es muy fácil decir ‘yo estoy', y cuando realmente te necesita no estás. Este es un momento para estar", completó en charla con La Red.

%uD83D%uDD34%uD83D%uDD35 PIPO GOROSITO EN RADIO LA RED: "SI NO ERA SAN LORENZO NO AGARRABA PERO HACE 22 AÑOS QUE QUERÍA VOLVER Y ES UN MOMENTO PARA ESTAR"



El entrenador de San Lorenzo de Almagro dialogó con @gustavohlopez sobre el presente del equipo y del club, tras la derrota contra Huracán. pic.twitter.com/arLa7N3qpJ — Radio La Red - AM 910 %uD83D%uDCFB (@radiolared) August 12, 2026

Por otra parte, el estratega de 62 años fue consultado sobre la política de la institución, pidió que "se dejen los egos de lado" y valoró el esfuerzo que se hizo en el mercado de pases.

"Anhelo que se dejen los egos de lado y que se pueda sacar a San Lorenzo adelante. Ser un club normal. Las urgencias son tan grandes por el arrastre que tiene San Lorenzo que se hace difícil. Se hizo un esfuerzo muy grande en el mercado de pases", señaló.

Además, Gorosito resaltó la necesidad de que los jugadores se conozcan y le hizo un pedido a todo el pueblo azulgrana.

"Se necesita un tiempo de adaptación y trabajo. Hoy el objetivo es encontrar el equipo. Lo único que le pido a la gente es apoyo, tenemos que estar todos juntos. Que no insulten a los jugadores, que son los únicos que pueden sacar esto adelante", cerró.

Con la mira en reponerse, San Lorenzo volverá a presentarse en el Nuevo Gasómetro el próximo sábado, cuando reciba a Unión de Santa Fe por la fecha 5 del campeonato.