Pablo "Pitu" Barrientos explicó su regreso a San Lorenzo y habló del partido ante Boca

Pablo "Pitu" Barrientos, actual presidente del Fútbol Profesional de San Lorenzo, aseguró que su regreso al club responde al fuerte sentido de pertenencia que mantiene con la institución y destacó el compromiso del plantel en la previa del partido frente a Boca Juniors.

Barrientos habló sobre esta nueva etapa en el club en una entrevista con Proyecto Boedo, donde explicó las razones que lo llevaron a involucrarse nuevamente en la vida institucional del "Ciclón".

¡San Lorenzo está en marcha!



El fútbol, los deportes, el club abierto a socios/as de todo el mundo, trabajos en distintos sectores... pic.twitter.com/uuIQTqXXIp — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 10, 2026

El significado de volver a San Lorenzo

El exfutbolista reconoció que volver a trabajar en el club tiene un valor especial para él.

"Estar acá me llena de felicidad y es un orgullo muy grande. Pasó mucho tiempo desde que me fui, pero siempre estuve cerca. Viví muchísimas cosas en este lugar y cada vez que vengo aparecen los recuerdos", expresó.

Barrientos también aclaró que su regreso se da en un rol completamente distinto al que tuvo como jugador, aunque con el mismo compromiso hacia la institución.

"Lo que pasó como jugador quedó atrás. Ahora asumo este rol con compromiso y cariño. Siempre sentí que a San Lorenzo hay que devolverle algo de lo que me dio", explicó.

El contexto del club y su decisión de involucrarse

El dirigente sostuvo que su decisión de sumarse a la gestión también estuvo relacionada con el momento que atraviesa el club.

Según remarcó, considera importante estar presente incluso cuando la situación no es la más favorable."En los momentos buenos es fácil estar. Cuando las cosas no son tan favorables algunos prefieren correrse, pero yo no esquivo. Sé que esta responsabilidad puede traer consecuencias, pero estoy tranquilo porque lo hago de una manera genuina", afirmó.

Cómo ve hoy a San Lorenzo

Barrientos también intentó bajar el tono a algunas miradas críticas sobre la actualidad institucional del club. "Acá no hay salvadores, el trabajo es de todos. Siempre vamos a tratar de mejorar, pero también se habla mucho más de lo que realmente pasa. San Lorenzo hoy está bien", sostuvo.

La previa del partido ante Boca

En la previa del encuentro frente a Boca, el presidente del fútbol profesional del "Ciclón" destacó el clima de trabajo que encontró dentro del plantel. "Me sorprendió la nobleza de los jugadores y del cuerpo técnico. Encontrarme con gente tan predispuesta al trabajo es algo muy lindo", señaló.

Por último, expresó su deseo de que ese compromiso pueda verse reflejado dentro de la cancha. "Ojalá eso se refleje en resultados, porque al final esto es fútbol", concluyó.