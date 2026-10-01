Platense recibió un notición justo en la previa del duelo ante Estudiantes por la Copa Argentina

Esta noche, mientras el fútbol argentino está parado por la fecha FIFA, Platense y Estudiantes de La Plata chocarán hoy en Florencio Varela por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina 2026.

Pero antes de ese partido, en el que intentará dar el golpe, el Calamar recibió una gran noticia en las últimas horas, que muchos de sus hinchas esperaban.

Es que, tras recibir el visto bueno de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), el Marrón podrá tener público en el clásico frente a Argentinos Juniors, que se disputará el domingo 11 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Después de que sus simpatizantes ingresaran al terreno de juego el día de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Fluminense, el organismo de seguridad sancionó al club con dos partidos a puertas cerradas.

El Club Atlético Platense informa que, tras la gestión de la Comisión Directiva, se logró habilitar la presencia de público para el encuentro frente a Argentinos Juniors a disputarse el domingo 11 de octubre.



Desde la institución queremos agradecer especialmente a Guillermo... pic.twitter.com/bciLhBrSVw — Club Atlético Platense (@caplatense) September 30, 2026

Pero luego de cumplir con un primer compromiso y tras las gestiones de la dirigencia, el ente que tiene como titular a Guillermo Cimadevilla aceptó levantar la medida, aunque de manera condicional.

Esto implica que, si bien el público podrá asistir al Estadio Ciudad de Vicente López para la cita contra el Bicho, no se podrán ingresar banderas, instrumentos musicales ni ningún otro elemento de animación que requiera autorización previa.